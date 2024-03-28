"Законопроєкт "про заборону телеграм" ніякої заборони Telegram або анонімних каналів, не передбачає": Микола Княжицький відповідає на поширені питання про законопроєкт

1. Чи правда, що законопроєкт передбачає блокування Telegram?

Ні, не правда. В жодному місці законопроєкту про блокування будь-яких месенджерів не йдеться.

2. Чи будуть блокуватись або деанонімізовуватись анонімні канали?

Ні, законопроєкт про власників каналів в Telegram взагалі не згадує. За чинною редакцією Закону про медіа, вони взагалі не регулюються медійним законодавством. Законопроєкт це не змінює, відтак на власників каналів він не вплине.

Микола Княжицький, фото: Олена Чернінька

Законопроєкт пропонує встановити для Telegram та аналогічних сервісів приблизно такі саме вимоги, як вже зараз встановлені українським Законом про медіа для YouTube, та законодавством ЄС для решти сервісів.

Перша з них - вони мають відкрити представництво в Україні або в будь-якій країні ЄС, щоб український регулятор міг комунікувати з нею. Відповідати на запити української Нацради - це має бути обов’язком не лише YouTube (як зараз), але й іншими платформами.

Друга - ці сервіси мають самостійно визначити як бути з контентом, забороненим чинною редакцією Закону про медіа. Тобто законопроект не придумує якісь нові заборони - йдеться про розповсюдження порнографії, продаж наркотиків, глорифікація фашизму тощо.

4. Чи правда, що Telegram пов’язаний з росією?

Є багато доказів, які можуть свідчити про звʼязок Telegram з росією. Від заяв про це СБУ, Міноборони, РНБО, МВС та інших держорганів, до відкритих заяв російських посадовців включно з особисто путіним, що Telegram співпрацює з кремлем. Буквально минулого тижня російський орган цензури в Інтернеті (Роскомнадзор) заявив що на основі їх звернень Telegram видалив (тобто навіть не заблокував) 485 каналів.

При тому українська Нацрада не може домогтись від Telegram не те що видалення, а просто якоїсь відповідь на свої звернення.

Але щоб юридично поставити на тому крапку законопроект надає Нацраді право запитати у Telegram інформацію про структуру власності. Наразі жоден орган повноважень перевіряти власність Telegram не має.

5. Якщо Telegram звернення Нацради проігнорує, його заблокують?

Ні, як зазначалось вище, законопроєкт не передбачає блокування Telegram.

Якщо Telegram не відповість, українським держорганам та банкам (які обробляють фінансову інформацію про громадян) можуть заборонити використовувати Telegram, та встановлювати його на своїх пристроях - смартфонах та комп’ютерах.

Якщо це триватиме довго, Нацрада може застосувати до Telegram штраф.

Власне, це по суті все, що передбачає законопроєкт. Не йдеться про блокування будь-чого. Йдеться лише про налагодження комунікації між Україною та сервісом, який українці використовують найбільше для отримання новин.

