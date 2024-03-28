Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології "Законопроєкт "про заборону телеграм" ніякої заборони Telegram або анонімних каналів, не передбачає": Микола Княжицький відповідає на поширені питання про законопроєкт

"Законопроєкт "про заборону телеграм" ніякої заборони Telegram або анонімних каналів, не передбачає": Микола Княжицький відповідає на поширені питання про законопроєкт

Микола Княжицький
28 березня, 2024 четвер
07:30
Технології Telegram

1. Чи правда, що законопроєкт передбачає блокування Telegram?

Ні, не правда. В жодному місці законопроєкту про блокування будь-яких месенджерів не йдеться. 

2. Чи будуть блокуватись або деанонімізовуватись анонімні канали?

Ні, законопроєкт про власників каналів в Telegram взагалі не згадує. За чинною редакцією Закону про медіа, вони взагалі не регулюються медійним законодавством. Законопроєкт це не змінює, відтак на власників каналів він не вплине. 

Микола Княжицький

Микола Княжицький, фото: Олена Чернінька


3. Якщо не блокуєте, то що тоді передбачає законопроєкт?

Законопроєкт пропонує встановити для Telegram та аналогічних сервісів приблизно такі саме вимоги, як вже зараз встановлені українським Законом про медіа для YouTube, та законодавством ЄС для решти сервісів. 

Перша з них - вони мають відкрити представництво в Україні або в будь-якій країні ЄС, щоб український регулятор міг комунікувати з нею. Відповідати на запити української Нацради - це має бути обов’язком не лише YouTube (як зараз), але й іншими платформами. 

Друга - ці сервіси мають самостійно визначити як бути з контентом, забороненим чинною редакцією Закону про медіа. Тобто законопроект не придумує якісь нові заборони - йдеться про розповсюдження порнографії, продаж наркотиків, глорифікація фашизму тощо. 

4. Чи правда, що Telegram пов’язаний з росією?

Є багато доказів, які можуть свідчити про звʼязок Telegram з росією. Від заяв про це СБУ, Міноборони, РНБО, МВС та інших держорганів, до відкритих заяв російських посадовців включно з особисто путіним, що Telegram співпрацює з кремлем. Буквально минулого тижня російський орган цензури в Інтернеті (Роскомнадзор) заявив що на основі їх звернень Telegram видалив (тобто навіть не заблокував) 485 каналів. 

При тому українська Нацрада не може домогтись від Telegram не те що видалення, а просто якоїсь відповідь на свої звернення. 

Але щоб юридично поставити на тому крапку законопроект надає Нацраді право запитати у Telegram інформацію про структуру власності. Наразі жоден орган повноважень перевіряти власність Telegram не має.

5. Якщо Telegram звернення Нацради проігнорує, його заблокують?

Ні, як зазначалось вище, законопроєкт не передбачає блокування Telegram. 

Якщо Telegram не відповість, українським держорганам та банкам (які обробляють фінансову інформацію про громадян) можуть заборонити використовувати Telegram, та встановлювати його на своїх пристроях - смартфонах та комп’ютерах. 

Якщо це триватиме довго, Нацрада може застосувати до Telegram штраф. 

Власне, це по суті все, що передбачає законопроєкт. Не йдеться про блокування будь-чого. Йдеться лише про налагодження комунікації між Україною та сервісом, який українці використовують найбільше для отримання новин.
 

Теги:
Статті
Новини
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
Читайте також:
Армія, Велика Британія
27 березня, 2024 середа
У Британії заявили, що не змогли б воювати з Росією довше ніж два місяці
ракета Нептун
26 березня, 2024 вiвторок
Defence Express: українську ракету "Нептун" глобально модернізували, вона уразила ціль у бухті Севастополя
Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі
25 березня, 2024 понедiлок
Посол США в Великій Британії заявила, що у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39
    Купівля 39
    Продаж 39.48
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 42.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
28 березня
08:59
ЄС - Китай
Сі Цзіньпін заявив прем'єру Нідерландів, що Китай готовий поглиблювати взаємодію з Європою
08:48
війна з Росією, діти
Через російську агресію в Україні загинули 537 дітей
08:40
Оновлено
Еммануель Макрон
Bloomberg припустив, що заява Макрона щодо іноземних військ в Україні могла розлютити чиновників у США. У Держдепі відреагували
08:36
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
Росія вночі запустила ракети Х-22 та "шахеди": Повітряні сили знищили 26 БПЛА
08:25
Партизани зафіксували прибуття нової партії військової техніки РФ в окупований Крим
08:16
росія дипломат
"Бачимо, куди західні цінності котяться": на Далекому Сході РФ в одному з міст скасували вибори мера
08:00
OPINION
Орест Сохар
Китай зазіхає на Європу
07:53
На фото діти з України
Канада не планує продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців
07:39
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 10 танків та 32 артсистеми
07:19
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
Південна Корея, США та Японія обговорили співпрацю для протидії військовим загрозам КНДР
07:04
електроенергія
Росія не може повернути жителям ТОТ електроенергію: Спротив розповів, де найважча ситуація
06:49
Естонія
Міністр юстиції Естонії не бачить перспектив швидко позбавити росіян права голосу на виборах
06:37
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Кремль, ймовірно, посилить риторику про "терористичні загрози", щоб підвищити підтримку війни проти України, - ISW
06:15
Більшість американців не підтримують війну Ізраїлю проти ХАМАСу, - опитування
05:59
світ Канада Латвія військові новини
Канада відправила до Латвії 150 одиниць техніки для міжнародної бригади
05:56
Сергій Наришкін
"Обговорили змовницькі дії ворогів": Наришкін з'їздив до КНДР
05:36
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ формує резерви для підтримки поточних операцій, а не для нового наступу, - ISW
05:08
війна з росією нафта безпілотник
Росія після атак на свої НПЗ збільшила експорт пального з Білорусі, - Reuters
04:12
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
У Росії після теракту у "Крокусі" наростає міжетнічна ворожнеча, - NYT
03:44
Габріель Атталь
Уряд Франції підтримав директора ліцею у конфлікті з ученицею через носіння чадри
03:16
Siemens
Співробітникам Siemens висунули обвинувачення у порушенні кримських санкцій поти РФ
02:48
У Польщі оперативно звільнили командувача Єврокорпусу: він навчав ЗСУ
02:20
Косово - Сербія
Комітет ПАРЄ рекомендував запросити Косово до Ради Європи. Сербія відреагувала
01:52
Нобелівська премія
Нобелівські лауреати вимагають посилити тиск на Путіна і допомогу Україні, - відкритий лист
01:51
Росіяни обстріляли смт Борова на Харківщині
На Харківщині росіяни вбили 12-річну дитину, пошкодили дитсадок і житлові будинки
01:24
обстріл ТЕС
"Метою був тотальний блекаут держави": Галущенко про російську атаку 22 березня
00:56
Росія Москва світ авіація аеропорти ОАЕ
У московському аеропорту "Домодєдово" водовоз врізався в літак Emirates
00:28
угорщина війна з росією полонені гібридна війна
Українські полонені, яких РФ передала Угорщині в 2023 році, розповіли про умови звільнення
2024, середа
27 березня
23:58
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
"В Україні є батальйони найманців радикального спрямування": російські фейки за 27 березня
23:24
нафта ембарго санкції
G7 працює над посиленням обмежень щодо продажу російської нафти, - Держдеп США
22:50
Із арсеналів Бундесверу: Німеччина планує найближчими днями передати Україні 10 тис. артснарядів
22:30
Сергій Андрєєв
Російський посол виїхав з Польщі після інциденту з ракетою
22:26
На Херсонщині підірвались на міні двоє чоловіків: один загинув, другий - у тяжкому стані
22:12
Ексклюзив
Роман Костенко
Полковник СБУ Костенко розповів про путінську "програму мінімум" щодо захоплення України
22:04
Українське Дунайське пароплавство побудувало і спустило на воду третю SLG-баржу
До 2,2 тис. тонн вантажу: Українське Дунайське пароплавство побудувало третю SLG-баржу
21:52
Едвард Йорданеску
"Почнемо збирати про них дані": суперник збірної України на Євро відреагував на успіх команди Реброва
21:45
Кирило Буданов
Буданов: РФ знала про підготовку теракту в Москві щонайменше з 15 лютого, зокрема, звідки їхали терористи
21:28
Ексклюзив
Володимир Путін
"ІД себе ще покаже": військовий експерт Ступак про можливі теракти у РФ
21:23
Латвія
Розпалювання ненависті, дискредитація держорганів, провокації: Латвія висилає дипломата РФ
21:10
Огляд
переможні новини
Переможні новини 763-го дня війни: Сили оборони знищили рідкісну "машину судного дня", у Білгороді дрон влучив у будівлю МВС 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV