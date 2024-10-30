Звільнення за станом здоров'я та відпустка після полону: в Армії+ додали 5 нових електронних рапортів
У застосунку "Армія+" додали 5 нових електронних рапортів, які покривають різні етапи служби військових. Зокрема, отримання довідки про проходження служби та звільнення за станом здоров'я
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Так до Армії+ додали такі рапорти:
- отримання довідки форми 5 про проходження військової служби;
- виїзд за межі гарнізону;
- звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я;
- виплата одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту;
- відпустка після звільнення з полону.
Окрім цього, у рапортів розширили функціонал, зазначили у Генштабі. Тепер ініціатор може відкликати рапорт, а командир може переглядати попереднього погоджувача. Наприклад, командир роти може побачити, що на попередньому етапі рапорт солдата вже погодив командир взводу та далі прийняти рішення щодо погодження.
"Щомісяця в Армія+ з'являтимуться нові рапорти. У цій версії ми додали, зокрема, довідку форми 5 про проходження служби. Це один із найбільш затребуваних документів для військових для отримання гарантованих державою послуг", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
- У застосунку "Армія+" запустили сервіс онлайн-навчання, де зібрали верифіковані навчальні матеріали з військової справи.
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