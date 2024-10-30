Звільнення за станом здоров'я та відпустка після полону: в Армії+ додали 5 нових електронних рапортів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так до Армії+ додали такі рапорти:

отримання довідки форми 5 про проходження військової служби;

виїзд за межі гарнізону;

звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я;

виплата одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту;

відпустка після звільнення з полону.

Окрім цього, у рапортів розширили функціонал, зазначили у Генштабі. Тепер ініціатор може відкликати рапорт, а командир може переглядати попереднього погоджувача. Наприклад, командир роти може побачити, що на попередньому етапі рапорт солдата вже погодив командир взводу та далі прийняти рішення щодо погодження.

"Щомісяця в Армія+ з'являтимуться нові рапорти. У цій версії ми додали, зокрема, довідку форми 5 про проходження служби. Це один із найбільш затребуваних документів для військових для отримання гарантованих державою послуг", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.