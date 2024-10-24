У застосунку "Армія+" запустили онлайн-навчання з військової справи
У застосунку "Армія+" запустили сервіс онлайн-навчання, де зібрали верифіковані навчальні матеріали з військової справи
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Наразі військовим, які авторизовані у застосунку, доступні курси із "Загальної підготовки", "Побуту в польових умовах" та "Безпілотних систем". У міністерстві також працюють над новими курсами: "Зв'язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".
За словами Умєрова, кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля йде тест для перевірки знань, а в кінці курсу - іспит. Таким чином інформацію можна буде засвоїти на практиці.
"Наша мета - забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни. Адже знання - це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога", - додав міністр оборони.
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