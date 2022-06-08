Telegram запустить преміум-підписку з розшифровкою аудіоповідомлень і швидшою роботою

Про це повідомляєтья на tginfo.

Офіційно про вартість Telegram Premium не повідомляється, але за неофіційними даними вона може коштувати $4,99 на місяць.

Платна підписка - це вже друга спроба монетизації месенджера після запуску реклами. Вона дозволить конвертувтаи аудіоповідомлення у текст і прискорить роботу месенджера, зокрема, завантажувати файли у кеш-пам'ять швидше в кілька разів.

А ще преміум-підписка включатиме наступні опції:

Кількість чатів у папці (зі 100 до 200);

Ліміт на канали та супергрупи у підписках (з 500 до 1000);

Кількість папок (з 10 до 20);

Кількість закріплених діалогів в основній вкладці (з 5 до 10) та всередині папки (зі 100 до 200);

Кількість публічних посилань для своїх каналів та супергруп (з 10 до 20);

Кількість вибраних стікерів (з 5 до 10);

Кількість збережених GIF-анімацій (з 200 до 400);

Кількість підключених до програми облікових записів з унікальними номерами (з 3 до 4).

Підписники Telegram Premium також зможуть завантажувати в хмару месенджера файли до 4 ГБ, тоді як звичайні користувачі - до 2 ГБ.