Telegram запустить преміум-підписку з розшифровкою аудіоповідомлень і швидшою роботою
Telegram анонсував платну підписку Premium, яка передбачає розшифровку аудіоповідомлень у текст та відключення реклами
Про це повідомляєтья на tginfo.
Офіційно про вартість Telegram Premium не повідомляється, але за неофіційними даними вона може коштувати $4,99 на місяць.
Платна підписка - це вже друга спроба монетизації месенджера після запуску реклами. Вона дозволить конвертувтаи аудіоповідомлення у текст і прискорить роботу месенджера, зокрема, завантажувати файли у кеш-пам'ять швидше в кілька разів.
А ще преміум-підписка включатиме наступні опції:
- Кількість чатів у папці (зі 100 до 200);
- Ліміт на канали та супергрупи у підписках (з 500 до 1000);
- Кількість папок (з 10 до 20);
- Кількість закріплених діалогів в основній вкладці (з 5 до 10) та всередині папки (зі 100 до 200);
- Кількість публічних посилань для своїх каналів та супергруп (з 10 до 20);
- Кількість вибраних стікерів (з 5 до 10);
- Кількість збережених GIF-анімацій (з 200 до 400);
- Кількість підключених до програми облікових записів з унікальними номерами (з 3 до 4).
Підписники Telegram Premium також зможуть завантажувати в хмару месенджера файли до 4 ГБ, тоді як звичайні користувачі - до 2 ГБ.
- Раніше українців попередили про хакерів, які намагаються отримати доступ до облікових записів у telegram.
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