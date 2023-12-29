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Телеканал Еспресо: Біла Церква отримав цифрову ліцензію

29 грудня, 2023 п'ятниця
12:17
Київщина Лого Еспресо Біла Церква

Телеканал Еспресо: Біла Церква отримав цифрову регіональну ліцензію на мовлення у Білій Церкві. Таке рішення було ухвалене 28 грудня на засіданні Національної Ради

Про це повідомляється на сайті регулятора.

На цьому засіданні Національна рада підбила підсумки конкурсу на місцеве мовлення у багатоканальній цифровій мережі МХ-5.

Конкурс був оголошений 31 серпня цього року.

Загалом на конкурс були виставлені програми у 107 населених пунктах України, однак претендентів на мовлення у 50 населених пунктах не було. Крім того, під час проведення конкурсу не вдалося визначити переможців в 11 містах Дніпропетровської області.

Конкурсом встановлені такі вимоги до умов ліцензій медіа:

  • обсяг національного продукту має становити не менш ніж 60 відсотків загального тижневого обсягу мовлення;

  • заборонена ретрансляції програм інших суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа;

  • у загальному обсязі тижневого мовлення не менше як 5 відсотків мають становити соціально важливі та інформаційні програми місцевої тематики.

"Телеканал Еспресо: Біла Церква розпочав свою роботу в період активної фази пандемії коронавірусу в липні 2020 року. За три роки, незважаючи на всі випробування та виклики, він став лідером серед місцевих мовників. Наша редакція оперативно повідомляє актуальні новини про життя громади, наші колеги системно роблять журналістські розслідування про корупцію, розповідать про соціальну проблематику, висвітлюють місцеву волонтерську діяльність, розповідають про творчих особистостей регіону. Сподіваємось, що отримання цифрової ліцензії закріпить лідируючі позиції телеканалу в інформаційному мовленні в регіоні", - коментує керівниця Еспресо: Біла Церква Катерина Головіна.

"Еспресо: Біла Церква пропонує різноплановий контент та об'єктивно і незаангажовано розповідає про реальні проблеми громади. У наших планах - подальше розширення аудиторії, ще більше актуальних матеріалів, ми продовжуватимемо оперативно реагувати на суспільні проблеми та впливати на їх вирішення", - коментує директорка Еспресо Катерина Єрмолович.

Телеканал Еспресо: Біла Церква розпочав мовлення 17 липня 2020 року. За 3 роки Еспресо: Біла Церква став каналом №1 у Білій Церкві з найбільшим охопленням.


 
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