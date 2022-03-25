Телеканал Еспресо став доступним для глядачів всієї Європи на супутнику Hot Bird 13°
Телеканал Еспресо почав транслюватись на супутнику Hot Bird 13°, який спрямований на всю телевізійну аудиторію Європи. Про це повідомляє прес-служба телеканалу
“Від сьогодні мешканці всієї Європи мають можливість дивитися наш телеканал! Сигнал Еспресо став доступним на супутнику Hot Bird 13° (121 транспондер) за наступними параметрами: 10 930Н DVB-S2 8 PSK 30 000 ⅔ в одному пакеті з українськими телеканалами Рада, 1+1 International та UA-TV.
Отже, зараз Еспресо став доступним одразу на двох супутниках: Astra 4A та Hot Bird 13°.
Для всіх, хто бажає приймати Еспресо з супутника Hot Bird 13° потрібно просто здійснити повторний пошук на частоті 10 930Н, після чого в переліку телеканалів у Вас з’явиться телеканал Еспресо” - йдеться у повідомленні.
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