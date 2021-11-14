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Головна війна з Росією Телеканал "Еспресо" відзняв історію про спецпризначенця полковника "Альфи" СБУ 
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Телеканал "Еспресо" відзняв історію про спецпризначенця полковника "Альфи" СБУ 

14 листопада, 2021 неділя
17:55
війна з Росією

На телеканалі "Еспресо" відбулася прем’єра фільму "Боєць і балерина" документального серіалу "Живі мрії. АТО. Історії героїв в обличчях"

Фільм присвячений полковнику (посмертно) Служби безпеки України, оперативному співробітнику відділу Центру спеціальних операцій «А». Герою України (посмертно), легендарному снайперу Денису Волочаєву. 

Народився у сім’ї вчителів, в місту Луганськ, тому захист східних земель України, сприймав своїм обов'язком. 

З дитинства Дениса захоплювала військова техніка, зброя та літаки, історична література. Він хотів стати військовим. 

Після школи вступив в Державний податковий університет і кожну вільну хвилину проводив зі зброєю, так пригадують вчителі. Ніколи не шукав легких шляхів, постійно вчився та удосконалював вміння в стрільбі. 

Брав участь у змаганнях зі стрільби та снайпінгу, здобув чимало перемог.

Під час Революції Гідності, Денис служив у Службі Безпеки Президента. Коли Віктор Янукович тікав з України, то зробив спецпризначенцю пропозицію їхати разом з ним до Росії. Та Денис прийняв рішення залишитися і піти захищати Батьківщину, адже розумів вже на той час, що буде війна.

Його найбільша мрія - звільнити Луганськ, заїхати туди з прапором України на танку. Він вважав, що це його особиста війна, бо це його рідна земля, де він народився і виріс.

З початку АТО Денис брав активну участь в спецопераціях. На його рахунку 18 ротацій і безліч бойових завдань.

1 грудня 2019 року під час бойового завдання на сході України, Денис Волочаєв зі своїм побратимом Дмитром Каблуновим підриваються на вибуховому пристрої.

Мрія Дениса показати сину рідне місто, вже ще залишається нездійсненною. Побратими пообіцяли, що зроблять все, щоб здійснити мрію свого командира. Проєкт "Живі мрії. АТО. Історії Героїв в обличчях" здійснив іншу мрію Героя, яку саме ви можете побачити переглянувши серію про Дениса Волочаєва. 

Проєкт втілено за сприяння Українського культурного фонду.
 







 
АТО
ООС
Живі мрії. АТО. Історії героїв в обличчях
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