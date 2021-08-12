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Телеканал "Інтер" перевірять через трансляцію фільмів з російськими акторами

12 серпня, 2021 четвер
14:06
Суспільство Телеканал "Інтер"

Нацрада перевірить телеканал "Інтер" через показ фільму з російськими акторами, що входять до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці

Про це передає пресслужба Нацради.

"Національна рада розглянула на засіданні 12 серпня результати моніторингу ПрАТ "Телеканал "Інтер" (логотип "ІНТЕР") за 26, 27, 28, 29, 31 липня і 3, 4 та 7 серпня цього року і через виявлені ознаки порушення українського законодавства призначила йому позапланову безвиїзну перевірку. Телеканал показує фільми з російськими акторами, що входять до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, і тим самим порушує чинне законодавство", - йдеться в повідомленні.

Так, в ефірі "Інтера" транслювалися такі фільми:

  • "Місце зустрічі змінити не можна" ("Место встречи изменить нельзя") за участі Станіслава Говорухіна;
  • "Бранець замка Іф" ("Узник замка Иф") за участі Михайла Боярського;
  • "Д’Артаньян і три мушкетери" ("Д’Артаньян и три мушкетера") за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;
  • "За сімейними обставинами" ("По семейным обстоятельствам") за участі Євгена Стеблова;
  • "Велика перерва" ("Большая перемена") за участі Валентини Тализіної.

Телеканалу призначили перевірку, яку проведуть в період із 30 серпня по 10 вересня. Мовник має надіслати до 2 вересня на адресу Національної ради документи та матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки розглядатимуться на засіданні.

Це вже третя перевірка, що призначена телеканалові "Інтер" за подібні порушення.

"Телеканал не реагує на рішення регулятора й далі ігнорує чинне законодавство України", - додали у Нацраді.

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Росія
Інтер
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Нацрада з питань телебачення та радіомовлення
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Нацбезпека
телеканал "Інтер"
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