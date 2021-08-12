Телеканал "Інтер" перевірять через трансляцію фільмів з російськими акторами

Про це передає пресслужба Нацради.

"Національна рада розглянула на засіданні 12 серпня результати моніторингу ПрАТ "Телеканал "Інтер" (логотип "ІНТЕР") за 26, 27, 28, 29, 31 липня і 3, 4 та 7 серпня цього року і через виявлені ознаки порушення українського законодавства призначила йому позапланову безвиїзну перевірку. Телеканал показує фільми з російськими акторами, що входять до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, і тим самим порушує чинне законодавство", - йдеться в повідомленні.

Так, в ефірі "Інтера" транслювалися такі фільми:

"Місце зустрічі змінити не можна" ("Место встречи изменить нельзя") за участі Станіслава Говорухіна;

"Бранець замка Іф" ("Узник замка Иф") за участі Михайла Боярського;

"Д’Артаньян і три мушкетери" ("Д’Артаньян и три мушкетера") за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;

"За сімейними обставинами" ("По семейным обстоятельствам") за участі Євгена Стеблова;

"Велика перерва" ("Большая перемена") за участі Валентини Тализіної.

Телеканалу призначили перевірку, яку проведуть в період із 30 серпня по 10 вересня. Мовник має надіслати до 2 вересня на адресу Національної ради документи та матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки розглядатимуться на засіданні.

Це вже третя перевірка, що призначена телеканалові "Інтер" за подібні порушення.

"Телеканал не реагує на рішення регулятора й далі ігнорує чинне законодавство України", - додали у Нацраді.

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