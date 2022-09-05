Про це повідомляє ESA.

Обидва космічні об’єкти знаходяться на відстані у понад мільярд світлових років від Землі.

"Незважаючи на те, що на цьому зображенні може здаватися, що SDSS J115331 та LEDA 2073461 зіштовхуються одна з одною, розташування двох галактик, ймовірно, є випадковим адже вони насправді не взаємодіють між собою. Попри те, що ці дві галактики можуть бути просто космічними об’єктами, які пролітають повз телескопа, Hubble у минулому вже фіксував приголомшливу низку взаємодіючих галактик", - йдеться у повідомленні.

Ця світлина є однією з багатьох спостережень телескопа, які розповідають про основні моменти проєкту Galaxy Zoo.

Започаткований у 2007 році проєкт Galaxy Zoo та його наступники є масштабними громадськими науковими проєктами, в рамках яких групи з сотень тисяч волонтерів займаються класифікацією галактик.

Нагадаємо, телескоп Вебб вперше зробив знімок екзопланети за межами Сонячної системи

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb