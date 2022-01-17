Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї Вітрила
Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики NGC 3318, що знаходиться у сузір'ї Вітрила, завдяки камері Wide Field Camera 3
Про це йдеться на сайті обсерваторії NASA.
Галактика NGC 3318 розташована майже за 115 світлових років від Чумацького Шляху.
NASA повідомляє, що спершу Вітрила були частиною набагато більшого сузір’я, відомого як Арго Навіс (Argo Navis), але воно виявилося непрактично габаритним. Відтак Argo Navis розділили на три окремі частини - Кіль, Корму і Вітрила.
Сузірʼя Вітрила отримало таку назву, тому що "зовнішні краї NGC 3318 нагадують вітрила корабля, що здіймаються під лагідним вітерцем".
Цей обʼєкт відкрив британський астроном німецького походження Джон Гершель. Він уперше спостерігав за ним 2 березня 1835 року.
- Нагадаємо, телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї Овен.
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