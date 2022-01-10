Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї Овен

Про це йдеться на сайті обсерваторії.



Галактика розташована за майже 150 млн світлових років від Чумацького шляху.



Незважаючи на спокійний вигляд, NGC 976 стала місцем одного з найжорсткіших відомих астрономічних явищ - вибуху наднової.



Ці вибухи відбуваються наприкінці життя масивних зірок і можуть на кооткий період затьмарити цілі галактики.



Наднові відповідають за створення важких елементів, які входять до складу наступних поколінь зірок і планет.



Спіральну галактику NGC 976 відкрив німецький астроном Вільгельм Темпель, який уперше спостерігав за об'єктом 1877 року.





Нагадаємо, раніше Hubble зробив фотографію спіральної галактики в сузір'ї Риби.