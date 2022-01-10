Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї Овен
Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики NGC 976, що знаходиться у сузір'ї Овен, завдяки камері Wide Field Camera 3
Про це йдеться на сайті обсерваторії.
Галактика розташована за майже 150 млн світлових років від Чумацького шляху.
Незважаючи на спокійний вигляд, NGC 976 стала місцем одного з найжорсткіших відомих астрономічних явищ - вибуху наднової.
Ці вибухи відбуваються наприкінці життя масивних зірок і можуть на кооткий період затьмарити цілі галактики.
Наднові відповідають за створення важких елементів, які входять до складу наступних поколінь зірок і планет.
Спіральну галактику NGC 976 відкрив німецький астроном Вільгельм Темпель, який уперше спостерігав за об'єктом 1877 року.
- Нагадаємо, раніше Hubble зробив фотографію спіральної галактики в сузір'ї Риби.
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