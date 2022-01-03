Hubble зробив фотографію спіральної галактики в сузір'ї Риби

Про це повідомляє Європейське космічне агентство.



Галактика перебуває майже за 215 млн світлових років від Землі.



В організації зауважили, що якщо дивитися на фото, то може здатися, ніби NGC 105 рухається до зіткнення із сусідньою галактикою, яка насправді розташована на великій відстані й досі відносно невідома астрономам.



Відкрив NGC 105 французький астроном Едуард Жан-Марі Стефан, який уперше спостерігав за об'єктом 15 жовтня 1884.

Нагадаємо, раніше Hubble сфотографував скупчення зірок у Великій Магеллановій Хмарі.

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