Hubble зробив фотографію спіральної галактики в сузір'ї Риби
Телескоп Hubble зняв на камеру Wide Field Camera 3 спіральну галактику NGC 105 у сузір'ї Риби
Про це повідомляє Європейське космічне агентство.
Галактика перебуває майже за 215 млн світлових років від Землі.
В організації зауважили, що якщо дивитися на фото, то може здатися, ніби NGC 105 рухається до зіткнення із сусідньою галактикою, яка насправді розташована на великій відстані й досі відносно невідома астрономам.
Відкрив NGC 105 французький астроном Едуард Жан-Марі Стефан, який уперше спостерігав за об'єктом 15 жовтня 1884.
- Нагадаємо, раніше Hubble сфотографував скупчення зірок у Великій Магеллановій Хмарі.
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