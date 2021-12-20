Hubble сфотографував скупчення зірок у Великій Магеллановій Хмарі
Телескоп Hubble зафіксував розсіяне зоряне скупчення NGC 1755 в сузір'ї Золота Риба
Про це повідомляє Європейське космічне агентство.
В організації наголошують, що зоряне скупчення NGC 1755 розташоване у Великій Магеллановій Хмарі - одному з найближчих сусідів галактики Чумацький Шлях.
Його ширина становить 120 світлових років.
Зоряні скупчення - це колекції зірок, зв'язані гравітацією та розподілені на два види: у менших як от NGC 1755 розташовані молодші зірки, а у великих кульових скупченнях можуть перебувати мільйони старих зірок.
Телескоп Hubble зазирнув у саме серце NGC 1755, щоб дослідити, як у одному скупченні співіснують різні популяції зірок.
Відкрив NGC 1755 англійський астроном Джеймс Данлоп, який уперше спостерігав за ним 3 жовтня 1826 року.
- Нагадаємо, телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики, яка розташована за 57 млн світлових років від Чумацького Шляху у сузір'ї Центавра.
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