Hubble сфотографував скупчення зірок у Великій Магеллановій Хмарі

Про це повідомляє Європейське космічне агентство.



В організації наголошують, що зоряне скупчення NGC 1755 розташоване у Великій Магеллановій Хмарі - одному з найближчих сусідів галактики Чумацький Шлях.



Його ширина становить 120 світлових років.



Зоряні скупчення - це колекції зірок, зв'язані гравітацією та розподілені на два види: у менших як от NGC 1755 розташовані молодші зірки, а у великих кульових скупченнях можуть перебувати мільйони старих зірок.



Телескоп Hubble зазирнув у саме серце NGC 1755, щоб дослідити, як у одному скупченні співіснують різні популяції зірок.



Відкрив NGC 1755 англійський астроном Джеймс Данлоп, який уперше спостерігав за ним 3 жовтня 1826 року.

Нагадаємо, телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики, яка розташована за 57 млн світлових років від Чумацького Шляху у сузір'ї Центавра.

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