Знаходиться за 57 млн світлових років від Чумацького Шляху: Hubble показав фото спіральної галактики
Телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики з перемичками NGC 3568, яка знаходиться за 57 млн світлових років від Чумацького Шляху у сузір'ї Центавра
Про це повідомляє Європейське космічне агентство.
Фото NGC 3568 Hubble зробив 13 грудня 2021 року.
"Об’єднавши наземні спостереження з даними камер Hubble - Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3, астрономи зібрали величезну кількість даних про зв'язки між молодими зірками та хмарами холодного газу, в яких вони утворюються", - повідомляють у агентстві.
Дослідники зазначають, що у 2014 році досягло Землі світло від вибуху наднової (зоря, що раптово збільшує свою світність у мільярди разів, а іноді й більше, - ред.) в галактиці NGC 3568. Це був раптовий спалах світла, викликаний титанічним вибухом, і він супроводжував загибель масивної зірки.
Зазвичай подібні відкриття роблять команди професійних астрономів, однак цю наднову виявили у Новій Зеландії астрономи-любителі.
Саму ж галактику NGC 3568 ще у квітні 1835 року відкрив британський вчений Джон Гершель.
- Нагадаємо, у суботу, 11 грудня, космічний корабель New Shepard компанії Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса з шістьма туристами на борту успішно здійснив суборбітальний політ.
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