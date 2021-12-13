Знаходиться за 57 млн світлових років від Чумацького Шляху: Hubble показав фото спіральної галактики

Про це повідомляє Європейське космічне агентство.

Фото NGC 3568 Hubble зробив 13 грудня 2021 року.





"Об’єднавши наземні спостереження з даними камер Hubble - Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3, астрономи зібрали величезну кількість даних про зв'язки між молодими зірками та хмарами холодного газу, в яких вони утворюються", - повідомляють у агентстві.

Дослідники зазначають, що у 2014 році досягло Землі світло від вибуху наднової (зоря, що раптово збільшує свою світність у мільярди разів, а іноді й більше, - ред.) в галактиці NGC 3568. Це був раптовий спалах світла, викликаний титанічним вибухом, і він супроводжував загибель масивної зірки.

Зазвичай подібні відкриття роблять команди професійних астрономів, однак цю наднову виявили у Новій Зеландії астрономи-любителі.

Саму ж галактику NGC 3568 ще у квітні 1835 року відкрив британський вчений Джон Гершель.