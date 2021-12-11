Космічний корабель Безоса New Shepard здійснив третій туристичний політ

Трансляція польоту велася на YouTube-каналі Blue Origin.

Подорож тривала 11 хв. У складі екіпажу були ведучий шоу "Доброго ранку, Америко" Майкл Стрейхен, старша дочка першого американського астронавта Алана Шепарда — Лора Шепард Черчлі, філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його син Кемерон.

Запуск ракети було здійснено о 10:02 за часом Східного узбережжя США зі стартового майданчика Corn Ranch на заході штату Техас.

Перший пілотований політ New Shepard відбувся 20 липня. Корабель досяг висоти 100 км, на його борту перебували мільярдер Джефф Безос, його брат Марк Безос, 82-річна Воллі Фанк та 18-річний випускник школи Олівер Дамен з Нідерландів.

Після цього New Shepard мав здійснити ще два польоти, другий відбувся 13 жовтня, на борту були актор Вільям Шетнер, віцепрезидент Blue Origin Одрі Паверс, колишній інженер НАСА Кріс Бошвайзен та бізнесмен Глен де Вріс.

