Космічний корабель Безоса New Shepard здійснив третій туристичний політ
У суботу, 11 грудня, космічний корабель New Shepard компанії Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса з шістьма туристами на борту успішно здійснив суборбітальний політ
Трансляція польоту велася на YouTube-каналі Blue Origin.
Подорож тривала 11 хв. У складі екіпажу були ведучий шоу "Доброго ранку, Америко" Майкл Стрейхен, старша дочка першого американського астронавта Алана Шепарда — Лора Шепард Черчлі, філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його син Кемерон.
Запуск ракети було здійснено о 10:02 за часом Східного узбережжя США зі стартового майданчика Corn Ranch на заході штату Техас.
Перший пілотований політ New Shepard відбувся 20 липня. Корабель досяг висоти 100 км, на його борту перебували мільярдер Джефф Безос, його брат Марк Безос, 82-річна Воллі Фанк та 18-річний випускник школи Олівер Дамен з Нідерландів.
Після цього New Shepard мав здійснити ще два польоти, другий відбувся 13 жовтня, на борту були актор Вільям Шетнер, віцепрезидент Blue Origin Одрі Паверс, колишній інженер НАСА Кріс Бошвайзен та бізнесмен Глен де Вріс.
- Нагадаємо, 13 листопада у США в авіакатастрофі загинув Глен де Вріс, який у жовтні здійснив туристичний космічний політ на кораблі мільярдера Джеффа Безоса.
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