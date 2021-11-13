У США в авіакатастрофі загинув космічний турист, який здійснив політ на кораблі Безоса

Про це повідомляє AP.

За інформацією поліції, одним з двох загиблих внаслідок аварії легкомоторного літака Cessna 172 на півночі штату Нью-Джерсі став 49-річний бізнесмен Глен де Вріс. Він був одним із чотирьох пасажирів космічного корабля New Shepard американської компанії Blue Origin під час його другого пілотованого польоту 13 жовтня 2021 року.

Разом з Гленом де Врісом у польоті брали участь віцепрезидент Blue Origin Одрі Паверс, колишній інженер NASA Кріс Босхаузен та 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана Джеймса Кірка в серіалі "Зоряний шлях".

Нагадаємо, 20 липня засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.

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