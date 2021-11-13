У США в авіакатастрофі загинув космічний турист, який здійснив політ на кораблі Безоса
У США в авіакатастрофі загинув Глен де Вріс, який у жовтні здійснив туристичний космічний політ на кораблі мільярдера Джеффа Безоса
Про це повідомляє AP.
За інформацією поліції, одним з двох загиблих внаслідок аварії легкомоторного літака Cessna 172 на півночі штату Нью-Джерсі став 49-річний бізнесмен Глен де Вріс. Він був одним із чотирьох пасажирів космічного корабля New Shepard американської компанії Blue Origin під час його другого пілотованого польоту 13 жовтня 2021 року.
Разом з Гленом де Врісом у польоті брали участь віцепрезидент Blue Origin Одрі Паверс, колишній інженер NASA Кріс Босхаузен та 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана Джеймса Кірка в серіалі "Зоряний шлях".
-
Нагадаємо, 20 липня засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.1
Купівля 26.1Продаж 26.36
-
EUR
Купівля 29.78Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе