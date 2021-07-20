Американський мільярдер Безос злітав у космос
У вівторок, 20 липня, засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin
Запуск ракети транслювала компанія Blue Origin на своєму сайті.
Старт було заплановано на 16:00 за київським часом, проте аппарат стартував о 16:13.
Безос полетів у космос у річницю висадки Ніла Армстронга і Базза Олдрина на Місяць. Разом із Безосом полетіли його брат Марк, 82-річна астронавтка, учасниця Mercury-13 Уоллі Фанк і 18-річний Олівер Дейма - випускник нідерландської школи.
Корабль стартував із пустелі у Західному Техасі.
Подорож мала тривати близько 11 хвилин, 3 хвилини космічні туристи мали перебувати у невагомості. Відповідно до плану, ракета New Sheppard мала підняти астронавтів на висоту близько 100 км, що вважається умовним кордоном космосу.
За 7,5 хвилин після старту ракета-носій повернулася на землю, а за 10 хвилин 20 секунд на парашутній системі приземлилася капсула з астронавтами.
За деякий час після приземлення астронавти вийшли з капсули - всі учасники повернулися живими.
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