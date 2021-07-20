Американський мільярдер Безос злітав у космос

Запуск ракети транслювала компанія Blue Origin на своєму сайті.



Старт було заплановано на 16:00 за київським часом, проте аппарат стартував о 16:13.



Безос полетів у космос у річницю висадки Ніла Армстронга і Базза Олдрина на Місяць. Разом із Безосом полетіли його брат Марк, 82-річна астронавтка, учасниця Mercury-13 Уоллі Фанк і 18-річний Олівер Дейма - випускник нідерландської школи.



Корабль стартував із пустелі у Західному Техасі.



Подорож мала тривати близько 11 хвилин, 3 хвилини космічні туристи мали перебувати у невагомості. Відповідно до плану, ракета New Sheppard мала підняти астронавтів на висоту близько 100 км, що вважається умовним кордоном космосу.



За 7,5 хвилин після старту ракета-носій повернулася на землю, а за 10 хвилин 20 секунд на парашутній системі приземлилася капсула з астронавтами.​​​​​​



За деякий час після приземлення астронавти вийшли з капсули - всі учасники повернулися живими.

Раніше, 11 липня компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила космічний політ із повним екіпажем, у тому числі з самим Бренсоном на борту. Апарат Бренсона піднявся на висоту до 90 км.