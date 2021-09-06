Телескоп Hubble зробив знімок кулястого скупчення у сузір'ї Стрільця

Про це повідомляє обсерваторія.

Зазначається, телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 світлину кулястого зоряного скупчення NGC 6717.

Космічний об’єкт знаходиться за понад 20 тис. світлових років від Землі у сузір'ї Стрілець.

Відомо, що NGC 6717 - це колекція зірок, щільно пов'язаних між собою гравітацією. Кулясті зоряні скупчення містять у своїх центрах більше зірок, аніж у своїх окраїнах.

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