Телескоп NASA сфотографував галактику в сузір'ї Великої Ведмедиці

Про це обсерваторія повідомила у Твіттері.



Зараз "Чандра" вивчає чорну двру в галактиці UGC 3855.



Попри те, що галактика перебуває за 180 млн світлових років від Землі, на фото видно блискучу зірку.



Насправді вона розташована значно ближче до Землі, що створює ілюзію, ніби зірка величезна.



Галактику UGC 3855 відкрив німецький астроном Генріх Луї Д'Аррест. Уперше він за нею спостерігав 8 травня 1864 року.

Нагадаємо, раніше "Чандра" показала дві галактики в сузір'ї Мікроскопа

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