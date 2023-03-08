Про це інформує Наталка Діденко.

Погода прийдешня буде мінливою. Бо ж - рання весна.

9 березня тепла погода переважатиме практично повсюди в Україні.

Протягом дня четверга температура повітря становитиме +10+15 градусів, у північних областях та на північному заході +7+13 градусів, у південній частині +12+17 градусів.

9 березня пориви південно-західного вітру досягатимуть штормових поривів до 15-20 метрів за секунду. Не виключено, що верби гнутиме додолу.

Дощі пройдуть у четвер у західних та північних областях. Уночі, коли холодніше, є ймовірність мокрого снігу.

У центральній частині, на сході та півдні України переважатиме суха вітряна погода із сонячними проясненнями.

У Києві 9 березня передбачається активна волога вітряна погода з періодичним дощем. Пориви південно-західного вітру можливі до 15 метрів за секунду.

Буде завтра тепло, вдень до +12 градусів

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