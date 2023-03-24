Про це інформує Наталка Діденко.

25 березня в західних областях України пройдуть дощі, опади можуть торкнутися Житомирщини, Чернігівщини та Київщини.

На решті території буде суха погода.

Температура повітря вдень становитиме +14...+19 °C.

У західних областях та в прибережних морських районах місцями +10...+12 °C.

У Києві в суботу є ймовірність невеликого дощу, але вже аж ввечері.

Протягом дня суботи переважно сухо та тепло, до +17 °C.

28-29 березня у більшості областей України очікується суттєве похолодання.

Відчутно буде вже 27 березня на заході, а на сході 28 березня ще триматиметься тепліша погода.

Температура повітря впродовж 28-29 березня у більшості областей знизиться до +2...+5 °C, а вночі до "мінусів".

В Україну означеними днями планує прибути південний активний циклон з районів Середземномор'я з атмосферними фронтами. А циклон, як ми знаємо, – це опади та сильний вітер.

Опади циклон принесе справді з півдня, проте випадатимуть вони вже на охолодженій поверхні та охолодженому повітрі, яке заздалегідь прийде в Україну із півночі та північного заходу. Тому дощі переходитимуть у сніг, ще й подекуди з налипанням.

У Києві також різка зміна погоди очікується 28 березня, з вівторка, - у столицю прийде суттєве похолодання та мокрий сніг.