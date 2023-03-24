Тепла погода без опадів, в деяких областях можливий дощ: прогноз на 25 березня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує в Україні 25 березня теплу та суху погоду, дощ очікується лише у західних областях. Проте вже наступного тижня буде похолодання
Про це інформує Наталка Діденко.
25 березня в західних областях України пройдуть дощі, опади можуть торкнутися Житомирщини, Чернігівщини та Київщини.
На решті території буде суха погода.
Температура повітря вдень становитиме +14...+19 °C.
У західних областях та в прибережних морських районах місцями +10...+12 °C.
У Києві в суботу є ймовірність невеликого дощу, але вже аж ввечері.
Протягом дня суботи переважно сухо та тепло, до +17 °C.
28-29 березня у більшості областей України очікується суттєве похолодання.
Відчутно буде вже 27 березня на заході, а на сході 28 березня ще триматиметься тепліша погода.
Температура повітря впродовж 28-29 березня у більшості областей знизиться до +2...+5 °C, а вночі до "мінусів".
В Україну означеними днями планує прибути південний активний циклон з районів Середземномор'я з атмосферними фронтами. А циклон, як ми знаємо, – це опади та сильний вітер.
Опади циклон принесе справді з півдня, проте випадатимуть вони вже на охолодженій поверхні та охолодженому повітрі, яке заздалегідь прийде в Україну із півночі та північного заходу. Тому дощі переходитимуть у сніг, ще й подекуди з налипанням.
У Києві також різка зміна погоди очікується 28 березня, з вівторка, - у столицю прийде суттєве похолодання та мокрий сніг.
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