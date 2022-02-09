Тепла погода дозволить Україні краще підготуватися до тестового відключення від енергосистем РФ і Білорусі, - експерт
Тепла погода в лютому дасть змогу Україні заощадити запаси вугілля на складах та краще підготуватися до тестового відключення від енергосистем Росії і Білорусі
Про це директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів у програмі “Energo Live” в ефірі Еспресо.TV.
“Тепла зима, зокрема теплий лютий, дозволяють збільшити кількість вугілля на складах і краще підготуватися до тесту, який запланований на 24-26 лютого”, – сказав він.
Омельченко нагадав, що українська енергетична система була спроектована як частина радянської енергосистеми, точніше – систем країн Варшавського договору. Через це синхронізація з європейськими мережами – це виклик.
“Стратегічно синхронізація з системами ЄС – правильний крок. Це знижуватиме залежність від систем Росії та Білорусі, буде стимулювати покращення моделі енергетичного ринку, розвиток інвестицій, декарбонізацію. В кінці кінців, ми маємо увійти в єдине правове та технологічне поле з ЄС”, – пояснив Володимир Омельченко.
Нагадаємо, Україна майже впритул підійшла до від’єднання від російської та білоруської енергетичних систем, аби інтегруватися в енергосистему Європи. Для такого кроку українська енергосистема повинна провести тестування – роботу в ізольованому від Білорусі та РФ режимі. Таке тестування Україна повинна провести в літній та зимовий сезони. Ізольований режим у зимовий період запланований на другу половину лютого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.83
Купівля 27.83Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе