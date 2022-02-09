Тепла погода дозволить Україні краще підготуватися до тестового відключення від енергосистем РФ і Білорусі, - експерт

Про це директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів у програмі “Energo Live” в ефірі Еспресо.TV.

“Тепла зима, зокрема теплий лютий, дозволяють збільшити кількість вугілля на складах і краще підготуватися до тесту, який запланований на 24-26 лютого”, – сказав він.

Омельченко нагадав, що українська енергетична система була спроектована як частина радянської енергосистеми, точніше – систем країн Варшавського договору. Через це синхронізація з європейськими мережами – це виклик.

“Стратегічно синхронізація з системами ЄС – правильний крок. Це знижуватиме залежність від систем Росії та Білорусі, буде стимулювати покращення моделі енергетичного ринку, розвиток інвестицій, декарбонізацію. В кінці кінців, ми маємо увійти в єдине правове та технологічне поле з ЄС”, – пояснив Володимир Омельченко.

Нагадаємо, Україна майже впритул підійшла до від’єднання від російської та білоруської енергетичних систем, аби інтегруватися в енергосистему Європи. Для такого кроку українська енергосистема повинна провести тестування – роботу в ізольованому від Білорусі та РФ режимі. Таке тестування Україна повинна провести в літній та зимовий сезони. Ізольований режим у зимовий період запланований на другу половину лютого.