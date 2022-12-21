Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Впродовж дня температура повітря становитиме +2+5 градусів, на крайній півночі 0+2 градуси, у південній частині +4+9 градусів, в Криму до +11.

Дощ, подекуди з мокрим снігом, очікується у західних областях та на Півночі України. На карті видно холодний фронт, який черкає ці регіони України.

На решті території - без істотних опадів.

Вітер південно-західний, помірний.

У Києві 22 грудня передбачається невеликий дощ, місцями ймовірно з мокрим снігом. На дорогах, то слизько, то калюжі, то льодяні горби.

Температура повітря в столиці завтра протягом дня досягне +3 градусів.

Найближчим часом погода в Україні переважатиме тепла, проте волога, з періодичними опадами.

А вже з 27-го грудня, із вівторка, до кінця нинішнього року домінуватиме повсюди суха повітряна маса.

"Поки що хочу сказати, що, за попередніми прогнозами, в Україні 1 січня 2023 року буде без опадів та теплим.

І новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути із "плюсами", - наголосила Діденко.

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