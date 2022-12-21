Тепла погода, подекуди мокрий сніг і помірний вітер: прогноз на 22 грудня від Наталки Діденко
Завтра, 22 грудня, в Україні переважатиме тепла погода, очікуються помірний вітер, подекуди мокрий сніг, температура вдень коливатиметься в межах 0...+9 градусів
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Впродовж дня температура повітря становитиме +2+5 градусів, на крайній півночі 0+2 градуси, у південній частині +4+9 градусів, в Криму до +11.
Дощ, подекуди з мокрим снігом, очікується у західних областях та на Півночі України. На карті видно холодний фронт, який черкає ці регіони України.
На решті території - без істотних опадів.
Вітер південно-західний, помірний.
У Києві 22 грудня передбачається невеликий дощ, місцями ймовірно з мокрим снігом. На дорогах, то слизько, то калюжі, то льодяні горби.
Температура повітря в столиці завтра протягом дня досягне +3 градусів.
Найближчим часом погода в Україні переважатиме тепла, проте волога, з періодичними опадами.
А вже з 27-го грудня, із вівторка, до кінця нинішнього року домінуватиме повсюди суха повітряна маса.
"Поки що хочу сказати, що, за попередніми прогнозами, в Україні 1 січня 2023 року буде без опадів та теплим.
І новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути із "плюсами", - наголосила Діденко.
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