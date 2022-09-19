Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни обіцяли, що у липні запрацює порт, комбінат імені Ілліча, що буде відновлено газопостачання. Обіцянок багато, а виконано нічого, на їхні обіцянки немає жодних передумов", - наголосив Андрющенко.

За його словами, зрозуміло, який шлях обрали окупанти щодо опалення Маріуполя.

"З Росії вже везуть 4,5 тис. електрообігрівачів, у терміновому порядку ремонтують гуртожитки, будуть розселяти людей та роздавати електрообігрівачі. Коли почнеться електрообігрівання, побачимо іншу ситуацію, тому що проводка не витримає таку напругу і місто буде відключатися від світла, тепла у місті не буде", - підкреслив Андрющенко.

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