Тепла у Маріуполі не буде: з РФ везуть 4,5 тис. електрообігрівачів, а проводка міста не витримає таку напругу, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти ще у червні обіцяли, що все місто буде електрифіковано та газифіковано
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни обіцяли, що у липні запрацює порт, комбінат імені Ілліча, що буде відновлено газопостачання. Обіцянок багато, а виконано нічого, на їхні обіцянки немає жодних передумов", - наголосив Андрющенко.
За його словами, зрозуміло, який шлях обрали окупанти щодо опалення Маріуполя.
"З Росії вже везуть 4,5 тис. електрообігрівачів, у терміновому порядку ремонтують гуртожитки, будуть розселяти людей та роздавати електрообігрівачі. Коли почнеться електрообігрівання, побачимо іншу ситуацію, тому що проводка не витримає таку напругу і місто буде відключатися від світла, тепла у місті не буде", - підкреслив Андрющенко.
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