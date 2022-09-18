Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"У Маріупольському районі розпочалась примусова "мобілізація". Перший "відлов" чоловіків відбувся вчора в Мангуші. Абсолютно в строки, які ми повідомляли раніш", - зауважив він.

За словами Петра Андрющенка, наступного разу "мобілізацію" проводитимуть у Маріуполі на початку жовтня.

Станом на 15 вересня, за інформацією розвідки, в окупованій Горлівці на Донеччині не залишилося чоловіків, адже росіяни відправили їх воювати. Окупанти не можуть набрати достатньо кількість чоловіків під "мобілізацію".

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