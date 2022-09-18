У Маріупольському районі росіяни почали приховану "мобілізацію", - Андрющенко
У Мангуші біля Маріуполя 17 вересня росіяни почали приховано "мобілізовувати" чоловіків
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"У Маріупольському районі розпочалась примусова "мобілізація". Перший "відлов" чоловіків відбувся вчора в Мангуші. Абсолютно в строки, які ми повідомляли раніш", - зауважив він.
За словами Петра Андрющенка, наступного разу "мобілізацію" проводитимуть у Маріуполі на початку жовтня.
- Станом на 15 вересня, за інформацією розвідки, в окупованій Горлівці на Донеччині не залишилося чоловіків, адже росіяни відправили їх воювати. Окупанти не можуть набрати достатньо кількість чоловіків під "мобілізацію".
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