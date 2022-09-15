Усіх відправили на фронт: в окупованій Горлівці не залишилося чоловіків, - розвідка
У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області залишилися виключно жінки, діти та люди похилого віку. Окупанти не можуть набрати достатню кількість чоловіків під "мобілізацію"
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Як йдеться у повідомленні, районним військкоматам тимчасово окупованої Горлівки поставлено завдання "мобілізувати" 6 тис. місцевих мешканців, але окупанти не можуть знайти таку кількість чоловіків.
"У місті проводиться розшук чоловіків призовного віку. Тривають облави на Центральному ринку, місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо. Враховуючи попередні "призовні кампанії" та втечу великої кількості чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під "мобілізацію". Натомість ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку", - пише розвідка.
Зазначається, що чоловіки з Горлівки, яких раніше "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня.
"Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї", - пише ГУР МО України.
- Майже 50 мобілізованих окупантів з Горлівки, Донецька область, написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях.
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