Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

31 грудня упродовж дня в Україні очікується +3+9 градусів, але не на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Луганщині. У цих областях температура коливатиметься від +1 до +4 градусів тепла. У південній же частині країни та західних областях очікується температура від +7 до +12 градусів.

Уночі в більшості областей температура дещо опуститься: вона коливатиметься від +2 до +3 градусів тепла.

Також упродовж доби передбачається невеличкий дощ із мокрим снігом. Він переважно буде в східних областях України. Також опади можуть бути й у Карпатах і навколокарпатських районах. У решті областей подекуди може бути сонячно.

1 січня в Україні потеплішає. Очікується, що на території країни температура коливатиметься від +5 до +14 градусів тепла. Переважатиме суха погода, але вдень на Луганщині та Харківщині можливі невеликі опади.

У Києві на святкові вихідні опадів не передбачається. Температура впродовж суботи та неділі коливатиметься від +4 до +12 градусів тепла.

"Спокійно проводжаємо старенького і впевнено впускаємо молодий рік в Україну. Адже в Новому році нам багато працювати, берегти і захищати своє й своїх для Перемоги!" - підсумувала Наталка Діденко.