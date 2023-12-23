Теракт у Празі: роспропаганда запустила фейк, нібито стрілець виявився емігрантом з України

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що "Празький стрілець", який влаштував стрілянину в Карловому університеті, начебто виявився етнічним галичанином, емігрантом з України", - пише ЦПД.

За словами пропагандистів, чеські ЗМІ намагаються не розголошувати цей факт, оскільки в країні буцімто вже скоєно українцями занадто багато тяжких злочинів.

"Насправді ця інформація є фейком, який спростував очільник МВС Чехії Віт Ракушан, заявивши на одному зі своїх брифінгів, що "стрілець, Давид Козак, від народження чех, який зростав у чеській родині. Він не мав бодай якихось стосунків з Україною".

"Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", - наголошує Центр.

Теракт у Празі

Стрілянина відбулася на території факультету мистецтв Карлового університету, розташованого на площі Яна Палаха у Празі. Очевидці говорили, що бачили стрільця на даху будівлі факультету, і він нібито вів вогонь по них. Пізніше його було ліквідовано. Під час стрілянини частина людей вибігла з будівлі на вулицю, частина сховалася на даху будівлі.

Керівник поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що станом на вечір 22 грудня, кількість загиблих у результаті стрілянини в Карловому університеті Праги перевищила 14, ще 25 людей перебувають під наглядом лікарів.