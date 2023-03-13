Терехов сказав, коли можуть відновити рух електротранспорту в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов зробив "обережний прогноз" щодо того, коли в місті можуть відновити рух наземного електротранспорту після ракетного обстрілу 9 березня
Про це пише "Суспільне".
За словами мера, транспорт має запрацювати вранці 15 березня.
"Буду обережним у прогнозах, за нашим приблизним даним, будемо чекати, що в середу вранці буде електротранспорт на маршрутах міста", - сказав Терехов.
"Це дуже обережний прогноз. Ми не можемо знати, що в голові у РФ, можуть бути ще обстріли", — додав він.
Нині в Харкові курсують понад 100 автобусів, які замінюють електротранспорт. За словами мера, фахівці обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше запустити громадський електротранспорт. Він нагадав, що сьогодні було вимушено зупинено одну лінію метро, але зараз підземка працює у штатному режимі.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету. Є влучання по критичній інфраструктурі.
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