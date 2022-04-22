Терехов закликав мешканців Північної Салтівки, П'ятихаток та інших районів Харкова, які перебувають під постійним обстрілом, евакуюватись

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Харківської міської ради.



За словами Терехова, російський ворог продовжує жорстоко обстрілювати житлові райони міста, зокрема, сьогодні було зруйновано два ринки.



"Так, це нелегко, але ми готові евакуювати вас. Дуже прошу, ухваліть рішення зберегти своє життя. Ми вас вивеземо та поселимо у нормальні умови.Я зустрічався з харків'янами, які останні вісім тижнів не бачили нічого, крім бомбардувань своїх будинків. Сьогодні наші служби створили для них нормальні умови проживання. Вони пережили жахливі дні, але вони мають дух і величезна віра в нашу перемогу! Перемогу, яку Україна обов'язково здобуде!", - сказав Терехов.



Мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян, які не евакуювались, без необхідності не залишати укриття, притулку та станції метрополітену.





19 квітня внаслідок обстрілу з "урагану" в Харкові загинуло 4 людини, ще 14 мирних мешканців поранено, пошкоджено будинки, гаражі й супермаркет.

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