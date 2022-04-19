Унаслідок обстрілу Харкова з "урагану" 19 квітня загинуло 4 людини, – Офіс генпрокурора

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Як зазначено в повідомленні, 19 квітня близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район Харкова. Унаслідок обстрілу загинуло 4 людини, ще 14 мирних мешканців поранено. Пошкоджено більш ніж 10 житлових будинків, а також гаражі та супермаркет.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) розпочато досудове розслідування.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 19 квітня також зазнали обстрілів Київський, Індустріальний, Дергачівський і Чугуївський райони міста. Росіяни вели обстріли з реактивних систем залпового вогню з відстані 35-40 км.

"Інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася. Тому ми просимо жителів міста максимально перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно!" – зазначив Синєгубов.

За його словами, місцева влада спільно з військовими розробляє план безпекових заходів до великодніх свят.

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