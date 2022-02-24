Терехов закликав жителів Харкова піти на ніч в метро та сховища
Мер Харкова Ігор Терехов попросив людей не лишатись на ніч в квартирах
Про це він повідомив у коментарі УП.
Мер розповів, що у Харкові стабільна ситуація.
"Вода у місті є, тепло є. Харків працює в звичайному режимі Інформація про повітряну тривогу - неправда. Цього немає. Сирени не вмикались. Але ми отримуємо від військових постійні попередження про можливі артобстріли. Тому я масово звертаюсь до харків’ян, щоб вони не лишались ночувати в квартирах, а спускались в метро, у сховища", - сказав Терехов.
Терехов повідомив, що під містом ідуть бої, але ЗСУ тримають позиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе