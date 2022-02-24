Терехов закликав жителів Харкова піти на ніч в метро та сховища

Про це він повідомив у коментарі УП.



Мер розповів, що у Харкові стабільна ситуація.



"Вода у місті є, тепло є. Харків працює в звичайному режимі Інформація про повітряну тривогу - неправда. Цього немає. Сирени не вмикались. Але ми отримуємо від військових постійні попередження про можливі артобстріли. Тому я масово звертаюсь до харків’ян, щоб вони не лишались ночувати в квартирах, а спускались в метро, у сховища", - сказав Терехов.

Терехов повідомив, що під містом ідуть бої, але ЗСУ тримають позиції.

