Територія Криму поступово перетворюється в сіру зону, - нардеп Чийгоз

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Дійсно такого шторму в Криму не було давно. На окремих територіях Криму, внаслідок шторму, було відсутнє світло. Відверто кажучи, чим гірше для окупантів, тим краще для нас. І поступово територія Криму стає сірою зоною. Оскільки ситуація з кожним днем там погіршується. Спроможність окупантів відстояти Крим знижується. Втім, все буде залежати від того наскільки ми будемо готові рухатись у цьому напрямку", - пояснив Чийгоз

Народний депутат зазначив, що партнери України розуміють важливість Криму та Чорноморського регіону в питанні безпеки в Європі.

"Коли ми були у Вашингтоні, я розмовляв з нашими американськими колегами й говорив, що Крим і Чорноморський басейн дуже важливий напрямок в питанні безпеки всієї Європи. Вони погодились зі мною і в тому, що звільнення Криму стане ключовим етапом зламу путінського режиму й самої Росії. Після цього вийшло інтервʼю одного із конгресменів, який є республіканцем, де він зазначив, що Україні потрібно допомагати зайти в Крим. Адже вони знають, що Чорне море є для дуже важливим регіоном в питанні безпеки Європи", - додав він.