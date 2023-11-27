Територія Криму поступово перетворюється в сіру зону, - нардеп Чийгоз
Народний депутат Ахтем Чийгоз вважає, що можливість російських окупантів втримати територію Крим з кожним днем зменшується
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Дійсно такого шторму в Криму не було давно. На окремих територіях Криму, внаслідок шторму, було відсутнє світло. Відверто кажучи, чим гірше для окупантів, тим краще для нас. І поступово територія Криму стає сірою зоною. Оскільки ситуація з кожним днем там погіршується. Спроможність окупантів відстояти Крим знижується. Втім, все буде залежати від того наскільки ми будемо готові рухатись у цьому напрямку", - пояснив Чийгоз
Народний депутат зазначив, що партнери України розуміють важливість Криму та Чорноморського регіону в питанні безпеки в Європі.
"Коли ми були у Вашингтоні, я розмовляв з нашими американськими колегами й говорив, що Крим і Чорноморський басейн дуже важливий напрямок в питанні безпеки всієї Європи. Вони погодились зі мною і в тому, що звільнення Криму стане ключовим етапом зламу путінського режиму й самої Росії. Після цього вийшло інтервʼю одного із конгресменів, який є республіканцем, де він зазначив, що Україні потрібно допомагати зайти в Крим. Адже вони знають, що Чорне море є для дуже важливим регіоном в питанні безпеки Європи", - додав він.
- Ввечері в неділю, 26 листопада 2023 року, на узбережжі окупованого росіянами українського Кримського півострову розпочався потужний шторм. Півмільйона людей залишилися без електроенергії.
- Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук повідомив, що внаслідок потужного шторму в окупованому Криму водою змило окопи загарбників
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.17Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе