Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Територія Криму поступово перетворюється в сіру зону, - нардеп Чийгоз
Ексклюзив

Територія Криму поступово перетворюється в сіру зону, - нардеп Чийгоз

27 листопада, 2023 понедiлок
16:11
Війна з Росією Крим. Євпаторія

Народний депутат Ахтем Чийгоз вважає, що можливість російських окупантів втримати територію Крим з кожним днем зменшується

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Дійсно такого шторму в Криму не було давно. На окремих територіях Криму, внаслідок шторму, було відсутнє світло. Відверто кажучи, чим гірше для окупантів, тим краще для нас. І поступово територія Криму стає сірою зоною. Оскільки ситуація з кожним днем там погіршується. Спроможність окупантів відстояти Крим знижується. Втім, все буде залежати від того наскільки ми будемо готові рухатись у цьому напрямку", - пояснив Чийгоз

Народний депутат зазначив, що партнери України розуміють важливість Криму та Чорноморського регіону в питанні безпеки в Європі.

"Коли ми були у Вашингтоні, я розмовляв з нашими американськими колегами й говорив, що Крим і Чорноморський басейн дуже важливий напрямок в питанні безпеки всієї Європи. Вони погодились зі мною і в тому, що звільнення Криму стане ключовим етапом зламу путінського режиму й самої Росії. Після цього вийшло інтервʼю одного із конгресменів, який є республіканцем, де він зазначив, що Україні потрібно допомагати зайти в Крим. Адже вони знають, що Чорне море є для дуже важливим регіоном в питанні безпеки Європи", - додав він.

  • Ввечері в неділю, 26 листопада 2023 року, на узбережжі окупованого росіянами українського Кримського півострову розпочався потужний шторм. Півмільйона людей залишилися без електроенергії.
  • Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук повідомив, що внаслідок потужного шторму в окупованому Криму водою змило окопи загарбників
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
США
Читайте також:
Путін
26 листопада, 2023 неділя
Путін готує промову про "русскій мір" після перемоги над Україною"
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
26 листопада, 2023 неділя
"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію
штормове попередження
26 листопада, 2023 неділя
Шторм в окупованому Криму: півмільйона споживачів без світла, в Євпаторії евакуйовано жителів затоплених будинків
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
27 листопада
16:06
Ексклюзив
шторм в окупованому Криму
У Криму змило вогневі позиції росіян, певні військові об'єкти - без світла, - Братчук
16:03
КНДР, Північна Корея
КНДР збільшує кількість військ на кордоні з Південною Кореєю
16:00
OPINION
Олексій Петров
"Де ж ми так згрішили усім народом, щоби це було владою?"
15:05
Оновлено
сніг, негода в Україні
Негода в Україні: перекрито 14 автодоріг, знеструмлено 2 тис. населених пунктів, в Одесі від переохолодження померли три людини
15:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:50
Оновлено
Авіазавод у Смоленську
"Цілі уражено": джерела в ГУР підтвердили причетність до атаки на Смоленський авіазавод у РФ
14:34
Влаштували колцентр і обкрадали клієнтів держбанку: у Вінниці нейтралізували злочинну організацію з майже 30 в'язнів
14:32
Верховна Рада
Фріз ініціює звільнення Безуглої з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю
14:25
Микола Балакін
Українець вперше за 25 років судитиме матч Ліги чемпіонів
14:08
Оновлено
Чорне море, Крим
ЗМІ заявили про намір Китаю збудувати для РФ підводний тунель до Криму. У МЗС КНР відреагували
14:03
Оновлено
Ілон Маск і Беньямін Нетаньягу
Маск прибув до Ізраїлю на тлі звинувачень в антисемітизмі: Нетаньягу показав йому наслідки нападу ХАМАСу
14:02
OPINION
Борислав Береза
Звільнення військкомів: Зеленський повівся на ІПСО росіян?
13:59
На фото прапор ОАЕ
ОАЕ планували використати кліматичний саміт ООН для укладання нафтових угод, - BBC
13:57
Єнс Столтенберг
Україна стане членом НАТО після завершення війни й проведення реформ, – Столтенберг
13:49
Під Мелітополем партизани підірвали автівку кадирівців
Під Мелітополем партизани підірвали автівку кадирівців
13:36
У Кривому Розі проходить мистецька виставка "Спротив" про жахи окупації
13:35
Оновлено
Прапор України
У Києві вітер пошкодив найбільший прапор України: його замінили
13:32
Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі
У Туреччині затримано 98 людей через імовірну причетність до курдського угрупування
13:17
У Румунії через снігопад перекинувся пасажирський автобус
У Румунії через снігопад перекинувся пасажирський автобус: постраждали 16 громадян Молдови
13:16
Інфографіка
Ціни на комунальні послуги
Комунальні платежі. Пояснюємо, якими будуть тарифи на світло, воду і газ з 1 грудня
13:10
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк відкриє офіс у Києві
13:00
Джо Байден
Білий дім заявив, що Байден пропустить кліматичний саміт ООН
12:55
Мар'яна Безугла
У Третій штурмовій бригаді відреагували на заяву Безуглої про те, що Залужний "має піти"
12:51
Огляд
Мобілізація, повістки
Мобілізація у грудні 2023: чи буде посилена та кого можуть призвати
12:40
OPINION
Тарас Шамайда
Євроінтеграція без русифікації!
12:36
"Скіфське золото" повернулось до України з Нідерландів
12:13
Головну ялинку України в Києві цьогоріч встановлять раніше: причина
12:03
До Києва прибула пані віцепрезидент Єврокомісії Юрова
12:02
OPINION
Ольга Лень
Заяви Безуглої та Арахамії транслюють думку Офісу президента
11:58
ЗСУ
Їжу для ЗСУ продавали у магазинах і ресторанах: на Київщині викрили посадовців військової частини
11:50
Олександр Сирський
Росіяни використовують колишніх вагнерівців для штурмів на Куп’янському напрямку, - Сирський
11:40
відключення електроенергії
Через негоду в Україні знеструмлено понад 2 тис. населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 27 листопада
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Війна в Україні — патова ситуація, але бойові дії триватимуть довго, а в українському суспільстві точаться дебати щодо президентських виборів. Акценти світових ЗМІ 27 листопада
11:28
втрати окупантів
За останні шість тижнів армія РФ зазнала найбільших втрат з початку війни проти України, - британська розвідка
11:22
Ексклюзив
Атака на Київ 25.11.2023
Є постраждалі та руйнування: Київська МВА про наслідки наймасованішої атаки ворожих дронів на столицю в ніч на 25 листопада
11:00
блискавка
За два дні в Індії через удари блискавки загинули 24 людини
10:47
Армія РФ атакувала Херсонщину
Увечері 26 листопада росіяни обстріляли Херсон: є постраждала і руйнування
10:46
Іран
У Ірані стратили 17-річного хлопця, правозахисники обурені
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 листопада: скільки коштують долар і євро
10:16
Ізраїль
Ізраїль отримав список останньої групи заручників у рамках чотириденного перемир'я
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV