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Ексклюзив

У Криму змило вогневі позиції росіян, певні військові об'єкти - без світла, - Братчук

27 листопада, 2023 понедiлок
16:06
Війна з Росією шторм в окупованому Криму

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що внаслідок потужного шторму в окупованому Криму змило окопи загарбників

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"В Євпаторії в Чорне море через негоду змило вогневі рубежі й позиції окупантів. Є непідтверджена інформація, що мінні загородження ворога також змило у Чорне море. Сподіваюсь, що ці міни виринуть десь не далі Севастополя, зокрема на базі Чорноморського флоту РФ. Ці міни можуть вибухати під час шторму, і така інформація теж є. Також внаслідок шторму в Севастополі зруйновано дельфінарій", - зауважив Братчук.

шторм в окупованому Криму

Фото: Reuters


За словами речника Української добровольчої армії "Південь", сильно штормить в районі Керченської протоки, тому могли постраждати загородження росіян навколо Кримського мосту.

"Неподалік берега російський суховантаж сів на мілину, і пусті баржі - бонові загородження могло теж розкидати морем. У Криму також знеструмлені деякі військові об'єкти російської окупаційної армії", - додав Братчук.

  • Ввечері в неділю, 26 листопада 2023 року, на узбережжі окупованого росіянами українського Кримського півострову розпочався потужний шторм. Пів мільйона людей залишилися без електроенергії.
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окуповані території
Військові новини
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втрати окупантів
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