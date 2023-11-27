У Криму змило вогневі позиції росіян, певні військові об'єкти - без світла, - Братчук

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"В Євпаторії в Чорне море через негоду змило вогневі рубежі й позиції окупантів. Є непідтверджена інформація, що мінні загородження ворога також змило у Чорне море. Сподіваюсь, що ці міни виринуть десь не далі Севастополя, зокрема на базі Чорноморського флоту РФ. Ці міни можуть вибухати під час шторму, і така інформація теж є. Також внаслідок шторму в Севастополі зруйновано дельфінарій", - зауважив Братчук.

Фото: Reuters

За словами речника Української добровольчої армії "Південь", сильно штормить в районі Керченської протоки, тому могли постраждати загородження росіян навколо Кримського мосту.

"Неподалік берега російський суховантаж сів на мілину, і пусті баржі - бонові загородження могло теж розкидати морем. У Криму також знеструмлені деякі військові об'єкти російської окупаційної армії", - додав Братчук.