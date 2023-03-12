Термінали IBOX поновили свою роботу в Україні: це сталося за три дні

Про це повідомила пресслужба IBOX у фейсбуці.

За три дні в Україні відновили роботу банківських терміналів IBOX.Так, стверджується, що термінали вже приймають платежі за основними послугами, зокрема:

Monobank,

А-Банк,

ПУМБ,

ОТП Банк,

Sportbank,

Unex Bank,

Lifecell,

Vodafone,

Kyivstar та інші.

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський також підтвердив, що термінали знову приймають поповнення.