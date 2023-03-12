Термінали IBOX поновили свою роботу в Україні: це сталося за три дні
За три дні в Україні поновили роботу всіх терміналів банку IBOX, раніше Нацбанк ухвалив рішення відкликати його ліцензію, а СБУ провела обшуки в офісах банку
Про це повідомила пресслужба IBOX у фейсбуці.
За три дні в Україні відновили роботу банківських терміналів IBOX.Так, стверджується, що термінали вже приймають платежі за основними послугами, зокрема:
- Monobank,
- А-Банк,
- ПУМБ,
- ОТП Банк,
- Sportbank,
- Unex Bank,
- Lifecell,
- Vodafone,
- Kyivstar та інші.
Співзасновник Монобанку Олег Гороховський також підтвердив, що термінали знову приймають поповнення.
- Нагадаємо, Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК".
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