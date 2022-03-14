Терміни перебування у Польщі, можливість працювати та фінансова допомога. Що треба знати українським біженцям
12 березня президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України. Він регулює терміни перебування українських біженців у країні та передбачає соціальні виплати
Про це повідомляє Onet.pl.
Закон застосовується ретроактивно з 24 лютого 2022 року.
Що змінилось:
Терміни перебування
Перебування українських біженців (а також їхніх подружніх пар, які не мають українського громадянства) у Польщі вважатиметься законним протягом 9 місяців. Після цього терміну, біженці можуть подати заяву, щоб отримати дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки. Також легальним буде перебування дітей, народжених у Польщі.
Робота
Біженці з України можуть отримати податковий номер PESEL, працювати у Польщі та одержувати медичну допомогу.
Навчання
Учні та студенти зможуть продовжити навчання у польських школах та університетах.
Грошова допомога
Відповідно до законодавства, українці отримуватимуть одноразову виплату у розмірі 300 злотих на особу. Постанова також дозволить виплачувати пільги тим, хто забезпечуватиме харчування та проживання громадян України. Гроші будуть виплачуватися максимум на 60 днів, але в обґрунтованих випадках пільги можуть бути продовжені. Крім того, відповідно до спеціального закону в бюджеті створять резерв спеціального призначення і спеціальний фонд допомоги.
Більшість положень закону не поширюються на українців, які до війни легально проживали в Польщі. Проте терміни дії їхніх національних віз і дозволів на тимчасове проживання, які закінчилися б під час війни, будуть продовжені до кінця року.
- Нагадаємо, через війну з Росією громадяни України мають можливість отримати у країнах Євросоюзу міжнародний захист.
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