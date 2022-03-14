Як отримати міжнародний захист українцям у ЄС. Пояснює МЗС

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.



Місцева влада країн-членів ЄС створила “гарячі” телефонні лінії та гуманітарні центри. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті. (Адреси та номери телефонів закордонних дипломатичних установ).



Можна звернутись по допомогу, щоб вирішити такі питання:

отримання притулку;

оформлення статусу біженця;

забезпечення житлом, харчуванням, одягом, лікарськими засобами;

оформлення віз та виїзд до інших країн світу;

зняття з транспортних засобів українських державних реєстраційних номерів;

врегулювання побутових конфліктів;

працевлаштування;

отримання медичної допомоги;

влаштування дітей у заклади освіти.



Інформація про найближчі країни, які наразі прийняли найбільше українців за посиланнями:



- Польща;

- Угорщина;

- Чехія;

- Словаччина;

- Румунія;

- Молдова.



Також корисні оперативні роз’яснення регулярно публікують на сторінках у Facebook закордонних дипломатичних установ України у цих країнах.



Як пояснили у Міністерстві закордонних справ, після прибуття за кордон ви можете звернутися до Посольства чи Консульства України (у разі потреби) для отримання низки невідкладних послуг:



- продовжити термін дії закордонного паспорта;

- внести у паспорт відомості про дітей;

- у випадку, якщо є лише внутрішній паспорт (старого зразку у вигляді книжечки), де відсутні записи латиницею, можна оформити Свідоцтво про підтвердження особи, де персональні дані будуть зазначені локальною та українською мовами;

- отримати інформацію про пункти з питань легалізації перебування, надання гуманітарної допомоги, доступу до медичних та освітніх послуг.



"Увага! Якщо ви найближчим часом не плануєте продовжувати вашу подорож до інших країн, при плануванні вашого візиту до Посольства чи консульства просимо врахувати необхідність пріоритетного надання консульських послуг громадянам, які потребують цього нагально для продовження поїздки до обраних місць перебування в інших державах", - додають у МЗС.



Нагадаємо, британський уряд платитиме понад $450 на місяць людям, які приймають біженців з України.

11 березня, центральноамериканська Гватемала прийняла перших українців, які втекли з батьківщини після вторгнення Росії.

Варшава та Краків вичерпали свої можливості і більше не прийматимуть біженців з України.