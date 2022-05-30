Терорист "ДНР" заявив, що деяких українських полонених "засудять до смертної кари"
Очільник псевдоміністерства юстиції терористичної організації "ДНР" Юрій Сироватко заявив, що деяким полоненим захисникам Маріуполя загрожує засудження до смертної кари
Про це передає Інтерфакс.
Він сказав, що українських полонених судитимуть в терористичній організації.
"Попередньо можу сказати, що серед тих, хто перебуває під вартою, є такі особи, яким буде присуджено найвищу міру покарання. Це страта", - заявив терорист.
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