Терорист "ДНР" заявив, що деяких українських полонених "засудять до смертної кари"

Про це передає Інтерфакс.

Він сказав, що українських полонених судитимуть в терористичній організації.

"Попередньо можу сказати, що серед тих, хто перебуває під вартою, є такі особи, яким буде присуджено найвищу міру покарання. Це страта", - заявив терорист.

16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

23 травня ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що українських військових, які залишили завод "Азовсталь", судитиме "міжнародний трибунал" на окупованій РФ території.