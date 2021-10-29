“Терорист” проник до СІЗО із вибухівкою: СБУ провела навчання у Маріуполі

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За легендою навчань, умовні терористи вирішили витягти зі слідчого ізолятора (СІЗО) свого спільника – бойовика так званих "Л/ДНР". Для цього один із зловмисників під виглядом адвоката проник у будівлю слідчого ізолятору та проніс на собі вибуховий пристрій.

"Терористи" захопили заручників та висунули низку вимог, у тому числі виділити їм вертоліт для втечі на окуповану територію Донеччини.

Бійці спецпідрозділів вдало провели силову фазу - успішно нейтралізували «терористів» та звільнили «заручників»., а «теракту» - запобігли. Тренування відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних.