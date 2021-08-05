Терориста "ДНР", який воював проти України, засудили до 10 років ув'язнення
Суд призначив учаснику незаконних збройних формувань "ДНР" 10 років позбавлення тюрми
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Чоловік воював проти сил АТО/ООС та обстрілював позиції українського війська.
Зловмисника визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у терористичній організації.
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