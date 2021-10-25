Терориста "ДНР" з банди "Восток" засудили до 10 років ув'язнення
Шевченківський райсуд Чернівців заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР" із позивним "Міха", який воював проти України у складі банди "Восток"
Про це повідомляє сайт СБУ.
За даними слідства, уродженець Макіївки Донецької області приєднався до банди "Восток" у 2014 році.
"Радикально налаштований 28-річний молодик одразу почав просуватися по "кар'єрних сходинках" від командира взводу до заступника командира роти мотострілецького батальйону, а згодом - першого заступника начальника штабу полку", - розповіли в СБУ.
Терорист брав безпосередню участь у бойових діях проти українських підрозділів поблизу Донецького аеропорту, Ясинівки, Красного Партизана, Пантелеймонівки.
При цьому за відсутності командира полку терорист виконував його обов'язки і особисто керував незаконним збройним формуванням. За словами свідків, він, зокрема, віддавав накази про бойові дії в Авдіївці, Пісках, Савур-Могилі. За війну проти України терориста неодноразово нагороджувала окупаційна адміністрація.
Крім того, слідство встановило, що "Міха" співпрацює з російською розвідкою та часто їздить до РФ.
Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
За даними СБУ, засуджений переховується в ОРДО. Українські правоохоронні органи оголосили його у розшук.
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