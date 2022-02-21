Терористи "Л/ДНР" відбирають у підприємців ОРДЛО гроші й транспорт на "військові потреби", - Східна правозахисна група
НЗФ "Л/ДНР" викликають підприємців з метою "добровільного" збору пожертвувань на потреби армії у зв'язку з оголошенням "евакуації" та "мобілізації"
Про це повідомляє Східна правозахисна група у Facebook.
"Нами зафіксовані 7 випадків експропріації транспортних засобів НЗФ у місцевих підприємців, які займаються вантажними перевезеннями. Відбирають транспортні засоби цивілізовано, підписують договір про передачу та умови, за яких підприємцю все повертається. 2014-го забирали без документів, але суть не змінюється", - йдеться в повідомленні.
Група зафіксувала, що т.зв. ради підприємців НЗФ "Л/ДНР" збирають місцевих підприємців у містах ОРДЛО і оголошують про добровільно-примусове пожертвування на користь НЗФ на військові потреби.
При цьому відмови не приймаються, а розміри внесків рада підприємців для кожного бізнесмена визначає окремо.
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