Терористи "Л/ДНР" відбирають у підприємців ОРДЛО гроші й транспорт на "військові потреби", - Східна правозахисна група

Про це повідомляє Східна правозахисна група у Facebook.



"Нами зафіксовані 7 випадків експропріації транспортних засобів НЗФ у місцевих підприємців, які займаються вантажними перевезеннями. Відбирають транспортні засоби цивілізовано, підписують договір про передачу та умови, за яких підприємцю все повертається. 2014-го забирали без документів, але суть не змінюється", - йдеться в повідомленні.



Група зафіксувала, що т.зв. ради підприємців НЗФ "Л/ДНР" збирають місцевих підприємців у містах ОРДЛО і оголошують про добровільно-примусове пожертвування на користь НЗФ на військові потреби.



При цьому відмови не приймаються, а розміри внесків рада підприємців для кожного бізнесмена визначає окремо.



Нагадаємо, очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Спікер Держдуми Російської Федерацій В'ячеслав Володін повідомив, що вже 1,2 млн жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей подали заявки на отримання російського паспорта.

Директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що на кордоні з Росією знаходяться 65,5 тис. біженців з ОРДЛО.