1,2 млн жителів ОРДЛО подали заявку на отримання російського паспорта, близько 800 тис. уже їх отримали, - спікер Держдуми Володін

Про це він сказав під час засідання Ради безпеки РФ, передає Еспресо.TV.



"Кількість тих, що подали заявки на громадянство Російської Федерації, - 1,2 млн, близько 800 тис. отримали громадянство, але бажаючих його отримати - набагато більше", - заявив Володін.



Спікер також заявив, що" ситуація протягом восьми років не змінюється" і звинуватив Україну у "порушенні Мінських угод".







Раніше під час засідання заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО і вона використовує їх як "розмінну карту в торігвлі за статус".



Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".

Директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що станом на 21 лютого на кордоні з Росією знаходяться 65,5 тис. біженців з ОРДЛО.