1,2 млн жителів ОРДЛО подали заявку на отримання російського паспорта, близько 800 тис. уже їх отримали, - спікер Держдуми Володін
Спікер Держдуми Російської Федерацій В'ячеслав Володін повідомив, що вже 1,2 млн жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей подали заявки на отримання російського паспорта
Про це він сказав під час засідання Ради безпеки РФ, передає Еспресо.TV.
"Кількість тих, що подали заявки на громадянство Російської Федерації, - 1,2 млн, близько 800 тис. отримали громадянство, але бажаючих його отримати - набагато більше", - заявив Володін.
Спікер також заявив, що" ситуація протягом восьми років не змінюється" і звинуватив Україну у "порушенні Мінських угод".
Раніше під час засідання заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО і вона використовує їх як "розмінну карту в торігвлі за статус".
- Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".
- Директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що станом на 21 лютого на кордоні з Росією знаходяться 65,5 тис. біженців з ОРДЛО.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.31
Купівля 28.31Продаж 28.76
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.69
- Актуальне
- Важливе