Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією 1,2 млн жителів ОРДЛО подали заявку на отримання російського паспорта, близько 800 тис. уже їх отримали, - спікер Держдуми Володін

1,2 млн жителів ОРДЛО подали заявку на отримання російського паспорта, близько 800 тис. уже їх отримали, - спікер Держдуми Володін

21 лютого, 2022 понедiлок
17:32
війна з Росією паспорт РФ

Спікер Держдуми Російської Федерацій В'ячеслав Володін повідомив, що вже 1,2 млн жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей подали заявки на отримання російського паспорта

Про це він сказав під час засідання Ради безпеки РФ, передає Еспресо.TV.

"Кількість тих, що подали заявки на громадянство Російської Федерації, - 1,2 млн, близько 800 тис. отримали громадянство, але бажаючих його отримати - набагато більше", - заявив Володін.

Спікер також заявив, що" ситуація протягом восьми років не змінюється" і звинуватив Україну у "порушенні Мінських угод".
 



Раніше під час засідання заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО і вона використовує їх як "розмінну карту в торігвлі за статус".
 

  • Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".
  • Директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що станом на 21 лютого на кордоні з Росією знаходяться 65,5 тис. біженців з ОРДЛО.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
російська агресія
окупанти
ОРДЛО
Держдума РФ
В'ячеслав Володін
російський паспорт
російське громадянства
Читайте також:
19 лютого, 2022 субота
Якщо підписанти Будапештського меморандуму не захистять Україну, відмова від ядерної зброї більше не дійсна, - Зеленський
20 лютого, 2022 неділя
Російські командири вже готуються до безпосереднього вторгнення в Україну, - CBS
Петро Порошенко
20 лютого, 2022 неділя
Нарешті влада визнала реальність, - Порошенко про заяви Зеленського в Мюнхені
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.31
    Купівля 28.31
    Продаж 28.76
  • EUR
    Купівля 32.09
    Продаж 32.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
21 лютого
17:59
PR
Через зростання захворюваності у Києві "Ескулаб" знизив ціни на діагностику COVID-19
17:56
"Світ більше не повірить брехні РФ": США порівняли дії Росії в Україні з грузинським сценарієм
17:53
Через загрозу ескалації Україна втрачає $3 млрд щомісяця, - Шурма
17:48
Михайло Мішустін
РФ вже давно готується до реакції на визнання "Л/ДНР", ризики гарно опрацьовані, - прем'єр-міністр Росії
17:40
ДНР
Очільник МВС Росії зажадав визнання "Л/ДНР" на території "від Маріуполя до історичних кордонів"
17:34
Сергій Наришкін
Голова російської СЗР Наришкін обмовився, що підтримує включення ОРДЛО до складу РФ, Путін відповів, що це питання не розглядають
17:33
ДНР
"Рішення буде ухвалене сьогодні": Путін про можливе визнання Росією "ЛДНР"
17:19
Дмитро Медведєв
"Це розмінна карта": Медведєв заявив, що території ОРДЛО "не потрібні" Україні
17:19
Сергій Шойгу
В України є всі можливості для створення ядерної зброї - навіть більші, ніж в Ірану та КНДР, - Шойгу
17:10
побиття Шуфрича
Потрібно розглянути питання про колабораціонізм і перебування у Раді фракції ОПЗЖ, - аналітик Горбач про побиття Шуфрича
17:09
біженці ОРДЛО
На українсько-російському кордоні перебуває 65,5 тис. біженців з ОРДЛО, - директор ФСБ РФ
17:08
Уряд Великої Британії
План Путіна щодо нового вторгнення в Україну "вже розпочався", - уряд Британії
17:03
ООС ЗСУ
З початку доби росіяни 32 рази порушили "тишу": один український військовий поранений, ще в одного - бойове травмування
16:59
газ
У разі збільшення податку на газ держбюджет втратить понад 24 млрд грн, - Ukraine Economic Outlook
16:43
Територіальна оборона
У держбюджеті України на 2022 рік передбачено понад 3 млрд грн на формування сил тероборони ЗСУ, - заступник секретаря РНБО
16:24
коронавірус
В Україні можуть послабити карантин після 31 березня, - Кабмін
16:21
кібербезпека
ЄС розгорне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію та запропонує системну допомогу для зміцнення кібербезпеки, - Кулеба
16:16
падіння рубль
Російський ринок акцій обвалився на тлі повідомлень про ситуацію на Сході України
16:16
Литва Латвія Естонія
На знак солідарності: голови МЗС країн Балтії цього тижня відвідають Україну
15:59
Швеція Україна
Швеція скорочує кількість співробітників посольства в Україні
15:58
СБУ
Привласнили лісовий фонд Київщини на понад 1 млрд грн: СБУ викрила угруповання зловмисників
15:54
Kyivstar
Кібербезпека, захист критичної інфраструктури, освітні програми: Держспецзв'язку і Київстар уклали меморандум про співпрацю
15:51
Денис Пушилін
Ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік"
15:49
Джек Вілшир
Ексфутболіст збірної Англії здивував своїм новим клубом
15:49
ООС ЗСУ
РФ заявила про нібито знищення п'ятьох "українських диверсантів" і двох БМП у Ростовській області, штаб ООС заперечив
15:34
касовий апарат
Петиція до Зеленського про скасування касових апаратів для ФОП набрала необхідні 25 тис. голосів
15:25
коронавірус
Неврологічні та психічні наслідки COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу хвороби, - МОЗ
15:25
прикордонник
"Свідома провокація": ДПСУ спростувала заяву росіян про обстріл з території України прикордонного пункту у Ростовській області
15:23
"Донбас", хокей
"Донбас" достроково виграв Суперлігу України з хокею
15:21
Алар Каріс
Президент Естонії Каріс прибуде до України 22 лютого
15:21
Київ
До Києва прийшла метеорологічна весна: найкоротша за історію спостережень зима тривала 48 днів, - обсерваторія Срезневського
15:05
Саакашвілі суд
Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування
15:03
Андрій Антоненко
Справа Шеремета: Антоненка і Кузьменко залишили під нічним домашнім арештом
14:50
Руслан Стефанчук
"Ми готові до будь-якого розвитку подій": Стефанчук про загрозу з боку Росії та введення воєнного стану
14:48
СБУ викрила священника, який підтримував "руську весну", й організаторку "референдуму" щодо самостійності ОРДЛО
14:39
Ігор Соловей
На Донбас висадився великий "десант" російських медіа, щоб створити "картинку" про військові дії України в ОРДЛО, - Центр стратегічних комунікацій
14:36
Рахім Стерлінг
Тренер "Ман Сіті" Гвардіола вирішив залишити в клубі найдорожчого одноклубника Зінченка
14:30
"Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім": Конгрес інтелігенції РФ опублікував листа розпалювачам війни з Україною
14:24
Порошенко
Порошенко вимагає виділити на оборону 50 млрд грн і ухвалити закон про боротьбу з колабораціонізмом
14:18
хакер
Держспецзв'язку попередило про можливі кібератаки на ресурси з доменом .ua 22 лютого
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV