Про це повідомляють представники терористів.

Там заявили, що за допомогою Viber українські військові нібито “вираховують об'єкти, по яких наносять удари”.

В угрупованні "ЛНР" заявили, що це "відповідь на багатократне почастішання використання сервісу з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури".

В “ДНР” зазначили, що Viber використовують нібито “для поширення шкідливих програм, на базі яких наносяться реальні удари та розкривається місцезнаходження критичної цивільної та військової інфраструктури”.