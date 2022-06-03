Терористи "ЛДНР" заявили про блокування Viber в ОРДЛО
У терористичних організаціях “ЛНР” та “ДНР” заявили про тимчасове блокування месенджеру Viber на окупованому Донбасі
Про це повідомляють представники терористів.
Там заявили, що за допомогою Viber українські військові нібито “вираховують об'єкти, по яких наносять удари”.
В угрупованні "ЛНР" заявили, що це "відповідь на багатократне почастішання використання сервісу з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури".
В “ДНР” зазначили, що Viber використовують нібито “для поширення шкідливих програм, на базі яких наносяться реальні удари та розкривається місцезнаходження критичної цивільної та військової інфраструктури”.
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