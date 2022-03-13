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Головна війна з Росією Терористичний напад, - Резніков про авіаудар по Яворівському полігону

Терористичний напад, - Резніков про авіаудар по Яворівському полігону

13 березня, 2022 неділя
14:56
війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині терористичним нападом

Про це він написав у Twitter.

Він знову закликав закрити небо над Україною.

"Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом. Тут працюють іноземні інструктори. Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" – написав Резніков.

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Олексій Резніков
Яворівський полігон
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