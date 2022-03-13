Терористичний напад, - Резніков про авіаудар по Яворівському полігону
Міністр оборони України Олексій Резніков назвав авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині терористичним нападом
Про це він написав у Twitter.
Він знову закликав закрити небо над Україною.
"Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом. Тут працюють іноземні інструктори. Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" – написав Резніков.
- За уточненими даними, 35 осіб загинули від авіаударів на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині.
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