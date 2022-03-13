Терористичний напад, - Резніков про авіаудар по Яворівському полігону

Про це він написав у Twitter.



Він знову закликав закрити небо над Україною.

"Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом. Тут працюють іноземні інструктори. Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" – написав Резніков.

За уточненими даними, 35 осіб загинули від авіаударів на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині.