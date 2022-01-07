Терористів потрібно знищувати, - Токаєв наказав стріляти в протестувальників на ураження без попередження
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів"
Про це пише Sputnik Казахстан.
"Мною відданий наказ відкривати вогонь на ураження без попередження", - заявив президент Казахстану у зверненні до народу.
Він додав, що терористів і бандитів потрібно знищувати й це буде зроблено найближчим часом.
"Мною створено спеціальну міжвідомчу групу, яка займеться пошуком і затриманням бандитів і терористів. Обіцяю нашим громадянам, що всі ці особи будуть притягнуті до найсуворішої кримінальної відповідальності", - зазначив президент Казахстану.
Касим-Жомарт Токаєв попросив людей повідомляти про всіх підозрілих осіб до поліції.
За його словами, тільки на Алмати напали 20 тис. бандитів.
Крім того, Касим-Жомарт Токаєв подякував очільникам країн ОДКБ за "надану підтримку".
"Окрему подяку хотів висловити президент РФ Володимиру Путіну за оперативне рішення щодо залучення сил ОДКБ", - додав він.
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