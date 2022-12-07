Тертий пиріг з варенням або віденське печиво
Пісочне віденське печиво — це ніжний смаколик з ароматною начинкою. Готується — дуже легко! Отримаєте задоволення від споживання і ви, і ваші гості!
Інгредієнти:
Для тіста:
- 180 г охолодженого вершкового масла
- 50 г сметани
- 1 яйце
- 100 г цукру
- 430 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- Половина чайної ложки солі
- 1 чайна ложка ванільного цукру
Для начинки:
- Апельсиновий джем
Для прикраси:
- Цукрова пудра
Рецепт приготування тертого пирога:
- Просіюємо в миску борошно
- Додаємо розпушувач
- Солимо
- Гарно перемішуємо
- У борошно тремо холодне вершкове масло (на великій тертці)
- Руками добряче все перемішуємо
- В другу миску кладемо яйце, сметану, цукор та ваніль
- Усе теж гарно перемішуємо
- Обидві суміші замішуємо в м’яке тісто
- Отримане тісто розділяємо на дві частини – одна менша, друга більша
- Меншу частину загортаємо в плівку й кладемо в морозильну камеру на одну годину
- Більшу частину розкачуємо на пергаменті в тонкий пласт (пів сантиметра)
- Проколюємо розкатане тісто виделкою
- Перекладаємо тісто разом із харчовим пергаментним папером на деко
- Викладаємо на тісто начинку
- Зверху на начинку натираємо на грубій терці другу частину тіста
- Випікаємо наш пиріг у розігрітій духовці
- Печемо 40 хвилин
- В залежності від духовки час випікання може скорочуватись, або збільшуватись, тому слідкуйте за появою золотої скоринки
- Гарячий пиріг охолоджуємо
- Ріжемо на шматочки
- Посипаємо шматочки цукровою пудрою
Пригощайтесь! Смачного!
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