Tesla показала вдосконаленого робота Optimus Gen 2
Компанія Tesla показала нового вдосконаленого робота Optimus Gen 2. Він став на 10 кг легшим та вміє краще функціювати руками
Про це пише Bloomberg.
"Tesla Inc. опублікувала відео, на якому показують вдосконалення свого прототипу робота-гуманоїда, завершуючи кліп із двома машинами, які танцюють під електронну музику", - йдеться у повідомленні.
У компанії стверджують, що вагу Optimus зменшили на 10 кг і показують, як бот делікатно бере яйце й тримає його.
На відео також показується, як робот ходить по об’єкту компанії Tesla із припаркованими поблизу Cybertrucks і виконує присідання в тренажерному залі.
- Tesla планує створити автомобіль вартістю 25 тисяч євро (26 838 доларів) на своєму заводі під Берліном, що стане довгоочікуваною подією для виробника електромобілів, який націлений на їхнє масове використання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.07 Купівля 37.07Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.86
- Актуальне
- Важливе