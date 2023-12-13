Tesla показала вдосконаленого робота Optimus Gen 2

Про це пише Bloomberg.

"Tesla Inc. опублікувала відео, на якому показують вдосконалення свого прототипу робота-гуманоїда, завершуючи кліп із двома машинами, які танцюють під електронну музику", - йдеться у повідомленні.

У компанії стверджують, що вагу Optimus зменшили на 10 кг і показують, як бот делікатно бере яйце й тримає його.

На відео також показується, як робот ходить по об’єкту компанії Tesla із припаркованими поблизу Cybertrucks і виконує присідання в тренажерному залі.