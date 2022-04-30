The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov їдуть в американський тур на підтримку України
Музиканти The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov влітку проведуть низку концертів на підтримку України у США
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформполітики у Telegram.
"Цими виступами музиканти хочуть і надалі розповідати, співати та привертати увагу до війни в Україні та зібрати кошти на підтримку Збройних сил, гуманітарну та культурну підтримку України", - йдеться у повідомленні.
Метою концертів є зібрати небайдужих людей, "які хочуть та можуть допомогти: словом, ділом, коштами".
Дати концертів:
- 28 червня - Маямі - Sport of Kings;
- 1 липня - Чикаго - Park West;
- 3 липня - Нью-Йорк - Melrose Ballroom;
- 5 липня - Сан-Франциско - UC Theater;
- 7 липня - Лос-Анджелес - Avalon;
- 9 липня - Сієтл – TBA.
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