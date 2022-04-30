The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov їдуть в американський тур на підтримку України

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформполітики у Telegram.



"Цими виступами музиканти хочуть і надалі розповідати, співати та привертати увагу до війни в Україні та зібрати кошти на підтримку Збройних сил, гуманітарну та культурну підтримку України", - йдеться у повідомленні.



Метою концертів є зібрати небайдужих людей, "які хочуть та можуть допомогти: словом, ділом, коштами".



Дати концертів:

28 червня - Маямі - Sport of Kings;

1 липня - Чикаго - Park West;

3 липня - Нью-Йорк - Melrose Ballroom;

5 липня - Сан-Франциско - UC Theater;

7 липня - Лос-Анджелес - Avalon;

9 липня - Сієтл – TBA.