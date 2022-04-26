"The New-York Times" назвала спільний телемарафон без опозиції найбільш суперечливим кроком Зеленського
Спільний марафон українських телеканалів, до якого не долучили проукраїнські опозиційні медіа, є одним з найбільш суперечливих кроків Володимира Зеленського. Про це пише журналіст видання "The New-York Times" Ендрю Крамер
Об’єднання шести телекомпаній, які раніше конкурували, в єдине джерело новин - це спірне рішення, яке розчарувало прихильників свободи слова, йдеться у статті.
"Мабуть, найбільш суперечливим кроком Зеленського було об’єднання шести телевізійних редакцій в один канал зі спільним репортажем. У групу не входив головний опозиційний телеканал "5 канал", який пов’язують з Порошенком", - пише автор.
Зеленський позиціонував цей крок як необхідний для національної безпеки. Опоненти вважають це тривожним прикладом тиску влади на інакомислення, і сподіваються, що це не буде "використовуватися, щоб придушити політичних конкурентів", - пише NYT.
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